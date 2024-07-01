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自由日日shoot》選秀加盟球員即刻出賽 台鋼神操作引議論

2024/07/01 05:30

台鋼新科榜眼吳念庭今將在主場出賽，改寫選秀加盟球員最快在一軍出賽的紀錄。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天將安排吳念庭在主場澄清湖出賽，改寫選秀加盟球員最快在一軍出賽的紀錄，由於2021年曾出現即戰力選秀球員不能在上半季出賽的狀況，台鋼火速完成吳念庭的簽約、註冊、登錄等程序雖符合規定卻引發熱議，中職已著手研議針對規章條文進行補充，有球評認為，台鋼這次的操作雖沒有任何問題，但聯盟仍需針對季中選秀會時間、選秀加盟最快何時可以出賽再做明確規範，以免再生爭議。

中職2021年上半季截至選秀前戰績

改寫選秀加盟球員 最速出賽紀錄

中職季中選秀與下半年首戰日程

中職自2014年將新人選秀會改在季中舉行以來，今年是繼2014、21、22年後第4次出現選秀會結束後上半季仍有賽事，最特殊是2021年，上半季受疫情影響停賽近2個月，該年第1輪獲得指名的江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、吉力吉撈．鞏冠都是即戰力旅外球員，由於上半季在選秀會後還有46場要打，為避免影響停賽前戰績首、末位只差5場的情勢，各隊達成共識，基於公平性，選秀會加盟的即戰力選手不能在上半季出賽。

聯盟將研議補充相關規範

有球評指出，2021年若非疫情停賽，上半季在選秀會前應已結束，聯盟因應特殊狀況做出特別處理很正常，沒有特殊狀況就回歸規章，既然新人選拔辦法只規定球隊必須於選秀會後同年度8月31日前與指名球員締結契約，只能說台鋼領隊、副領隊都在聯盟服務多年，對相關規定非常熟稔，聯盟也能藉此發現規章不足之處，「中職的規模不像美職、日職，總是要碰到沒有規範到的狀況，才有可能做出調整或修正，這次就是很好的例子，只要做些補充讓規章條文更明確即可，只不過，過幾年如果變成單一球季，是否又要再改一次？」

有球團人士認為，台鋼這次迅速簽下吳念庭的過程也看得出球團的用心，讓他今天趕在澄清湖上場，如同富邦悍將把張育成首戰安排在新莊，都是出於主場票房的考量，「以前最快是富邦選張進德，從選秀、簽約到上場不到1週，其他球隊也許要反過來想，為什麼談合約愈來愈慢？人家新球隊可以做到這樣，為什麼我們不行？」

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