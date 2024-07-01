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WTT突尼斯挑戰賽》不敵日神童組合 馮翊新╱黃彥誠摘銀

2024/07/01 05:30

馮翊新（左）╱黃彥誠（右）在決賽不敵日本組合，以亞軍作收。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕新生代組合馮翊新╱黃彥誠，昨晚在WTT突尼斯挑戰賽男雙決賽以0：3不敵日本「神童組合」張本智和╱松島輝空，僅獲亞軍，仍締造兩人合拍以來在挑戰賽等級的最佳戰績，收穫280分積分。

同樣21歲的馮翊新和黃彥誠，在2022年杜哈支線賽和今年卡帕多奇亞支線賽兩度攜手奪冠，不過在決賽面對搭檔時間雖然不長，但單打實力都很出色的張本和松島，未能再創奇蹟。

張本智和榮登三冠王

即將代表日本隊征戰巴黎奧運的張本智和、松島輝空，從六月初的札格瑞布挑戰賽才開始合作，沒想到在搭檔的第3場賽事就一舉奪冠。

張本智和本站三線作戰，他和日本一姐早田希娜在稍早的混雙決賽以3：2力退瑞典組合卡爾森╱卡爾柏格，這也是他們繼札格瑞布、盧比安納球星挑戰賽之後，連續第3站奪冠，展現奧運奪牌實力。

世界排名11的張本智和在單打決賽也以4：3險勝隊友宇田幸矢，這也是他繼2022年布達佩斯冠軍賽之後，暌違2年再度奪下WTT單打冠軍，也是他生涯首次在國際賽榮登「三冠王」，成為最大贏家，本週世界排名也可望重返前十。

張本智和的妹妹16歲的張本美和，在女單決賽也以直落四橫掃大藤沙月，連續2年在突尼斯挑戰賽封后，張本兄妹包辦男、女單打冠軍也讓父親張宇樂開懷。

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