「台鋼拋瓦」電暈鷹迷 首打席就敲安

台鋼洋將魔鷹6局下敲陽春砲，本季第15轟出爐，全壘打排行榜獨走。（記者李惠洲攝）

吳念庭代打首安 沸騰全場

台鋼新科榜眼吳念庭，昨7局下以代打身分上陣，中職處女秀首打席就敲出安打，讓全場的鷹迷嗨到不行。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在上半季最終戰以5：13不敵富邦悍將，隊史「初半季」以23勝37敗的0.383勝率作收，但儘管輸球，洋砲魔鷹在6局下轟出本季第15轟，榜眼「台鋼拋瓦」吳念庭7局下代打就敲出中職首安，仍讓5828名澄清湖主場球迷看得血脈賁張。

中職上半季最多全壘打

週一補賽日 湧進5828人

昨雖是週一補賽，但台鋼安排季中感謝祭且「預告」讓吳念庭在高雄球迷面前獻技，光是預售票就達3千張，最後湧進近6千名球迷同樂。洪總賽後對於吳念庭首打席就敲安，也表示他的狀況不錯，但還是會讓他去二軍調整一下。吳念庭則表示，雖然已有快兩個月沒實戰，但站上去球還看得滿清楚，「很開心第1個打席就可以敲安，也很開心全部的人都在為我加油，像在國家隊的感覺，因為剛好在主場嘛。」

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洪總將昨役先發交給前年擴編選秀選進的前桃猿投手張喜凱先發，也是他轉隊後的一軍初登板，只可惜他用53球僅投1.2局失4分，吞下敗投。

上半季最終戰 不敵悍將

富邦在前3局就出現9安得6分，7局上又得1分，形成7：3領先，但下個半局開始前，就看到身穿67號台鋼球衣的吳念庭在一旁待命揮棒，以代打身分走上打擊區後引來熱烈掌聲。吳念庭對決王尉永，在2好3壞滿球數下擊出強勁右外野安打，上一壘後就被換上代跑顏清浤，他則脫帽向看台球迷致意後回到休息室，也拿到自己的首安球。

大王頭部驚險遭球吻

只可惜吳念庭雖吹起反攻號角，台鋼也追回兩分，但8、9局又讓富邦再奪6分，包括8局單局出現3次內野失誤，讓擊出一壘安打的王勝偉都一口氣衝回本壘，大勢底定。貢獻3安1打點的富邦9棒周佳樂，奪下生涯首座單場MVP，他表示過去單場最多2安打，這個MVP算是給自己的鼓勵。

9局下王柏融遭到富邦後援投手陳冠勳砸中頭盔，賽後仍在冰敷，吳念庭也有關心他的狀況。

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