日職巨人簽黃錦豪 盼養成左投王牌

黃錦豪小檔案

〔記者吳清正／台北報導〕日本讀賣巨人隊昨天宣布，和剛從平鎮高中畢業的台灣左投黃錦豪簽下育成選手合約，球衣背號041。日本媒體非常看好黃錦豪的潛力，認為有機會培養成左投王牌。

日本讀賣巨人隊以育成選手合約，簽下平鎮高中畢業的黃錦豪。（資料照）

育成選手約 背號041

黃錦豪高中三年都參加鋁棒組比賽，仍然獲得國外球探關注，巨人隊宣布簽約後，黃錦豪透過球團表示：「非常榮幸能夠加盟巨人軍，感謝球團給我機會，將全力以赴爭取取轉為支配下選手，站上一軍的投手丘。」

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平鎮總教練吳柏宏表示，黃錦豪國中就有很好的表現，但是高一手有些不舒服，沒有辦法像同屆的陽念希、王彥恩一樣從木棒組起步，而打過木棒組的球員不能降級打鋁棒組，即使他們狀況不好還是留在木棒組，在球隊的投手分組考量下，黃錦豪才一直打鋁棒組，但是他沒有因此放棄，還是非努力在加強自己的實力，終於被看見。

吳柏宏透露，巨人隊球探是在桃園市的王貞治盃選拔賽注意到黃錦豪，後來王貞治盃全國賽在台南舉行，巨人隊的副領隊也特別到場觀察，當時黃錦豪先發對決後來獲得統一獅第2指名的玉里高中張宥謙，大家都以為巨人隊是來看張宥謙，只有平鎮的教練知道是為了黃錦豪。

應屆高中畢業

今年已4名旅外

今年畢業季後，已有運動家林維恩、日職養樂多徐翔聖、道奇柯敬賢和黃錦豪等4名應屆高中畢業球員簽約旅外。

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