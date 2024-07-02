選秀球員上半季「即選即用」24年前有先例

吳念庭開心握著中職首安球。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹前天按照中職規定程序註冊吳念庭，昨天安排他在上半季補賽以代打上場，讓他成為史上最快在一軍出賽的選秀加盟球員，至於引發討論甚至質疑的「選秀球員在上半季出賽」，吳念庭並不是中職第1人，早在24年前就有5人，而且都以先發上場。

2000年季中5選秀球員

上半季先發出賽

中職於2000年因應台灣大聯盟造成的衝擊，決定恢復停辦3年的新人選秀會，季前、季中選秀會各於2月29日、6月28日舉行，季中選秀會有12人獲得指名，興農牛率先動用首次實施的優先指定權網羅施昭同，統一獅在第1輪第1順位指名曾傑志（現為曾翊誠），簽約金500萬元當時創下中職最高紀錄，2002年被蔡仲南以600萬元打破。

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這年也是中職恢復上、下半季的第1年，下半季雖於6月22日開打，7月28日卻要進行原定6月18日編號第90場的補賽，有5位選秀加盟球員意外寫下在「上半季」出賽的紀錄，分別是兄弟象王金勇、許閔嵐、李志傑與和信鯨郭博承、周正雄，5人當天都先發上場、至少4個打席，連同7月27、29、30日下半季表定3場賽事，兩隊實質上打4連戰，都沒對7月28日選秀加盟球員能否上場提出質疑。

這年有3場「在下半季的上半季補賽」，很巧都是兄弟對和信，和信在上半季本該結束的6月20日雖排名第2，但只領先兄弟1場，這3場補賽可能改變兩隊的選秀順位，聯盟先把季中選秀會延後1天，再讓兩隊於6月27日打雙重賽，以結算至當日的戰績決定選秀順位，兄弟1勝1敗沒能翻轉排名，有趣的是，7月28日兄弟以9：4勝，上半季戰績21勝3和21敗追平和信並列第2。

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