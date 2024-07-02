晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳聖平跟進 本週五有機會出賽

2024/07/02 05:30

陳聖平小檔案

合約和獅達共識

獅隊第1指名陳聖平，已和球團達成合約共識，合約內容今可望揭曉。（資料照）

今體檢過就生效

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅和第1指名的內野手陳聖平達成合約共識，等今天通過體檢就正式生效，本週五的下半季首個系列戰在大巨蛋主場對中信兄弟就有機會出賽，23歲的陳聖平去年在大巨蛋第一場公開測試賽中敲出歷史首轟，有足夠「打蛋」經驗。

下半季首戰若攻蛋有賣點

陳聖平去年隨亞錦賽台灣隊在大巨蛋打過測試賽和正式比賽，若中職初亮相能在大巨蛋，也很有賣點。統一領隊蘇泰安表示，和陳聖平的合約交涉非常順利，昨天雙方已經就所有細節達成共識，等今天體檢的程序完成就可以正式公布合約內容，包括合約年限、月薪和激勵獎金等，接下來就交給教練團去規劃陳聖平的出賽。統一總教練林岳平上週六曾表示，希望陳聖平下半季首戰就能出賽。

陳聖平結束響尾蛇2A生涯返台，原本在台南善化高中練球，今天上午體檢結束後，就會到球隊報到、加入練習。林岳平表示，等今天觀察陳聖平的狀況之後，教練團才能評估他可以直接在一軍出賽，或是需要先到二軍調整，以及適合那個守位等等，如果陳聖平能扛下游擊重任，明年傷癒歸隊的林靖凱，就可以回到他最擅長的二壘。

統一第6指名的投手高塩將樹被視為另一名即戰力球員，可望補強牛棚。蘇泰安表示，和高塩也積極洽談中，可望在近日內敲定合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。