陳聖平跟進 本週五有機會出賽

陳聖平小檔案

合約和獅達共識

獅隊第1指名陳聖平，已和球團達成合約共識，合約內容今可望揭曉。（資料照）

今體檢過就生效

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅和第1指名的內野手陳聖平達成合約共識，等今天通過體檢就正式生效，本週五的下半季首個系列戰在大巨蛋主場對中信兄弟就有機會出賽，23歲的陳聖平去年在大巨蛋第一場公開測試賽中敲出歷史首轟，有足夠「打蛋」經驗。

下半季首戰若攻蛋有賣點

陳聖平去年隨亞錦賽台灣隊在大巨蛋打過測試賽和正式比賽，若中職初亮相能在大巨蛋，也很有賣點。統一領隊蘇泰安表示，和陳聖平的合約交涉非常順利，昨天雙方已經就所有細節達成共識，等今天體檢的程序完成就可以正式公布合約內容，包括合約年限、月薪和激勵獎金等，接下來就交給教練團去規劃陳聖平的出賽。統一總教練林岳平上週六曾表示，希望陳聖平下半季首戰就能出賽。

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陳聖平結束響尾蛇2A生涯返台，原本在台南善化高中練球，今天上午體檢結束後，就會到球隊報到、加入練習。林岳平表示，等今天觀察陳聖平的狀況之後，教練團才能評估他可以直接在一軍出賽，或是需要先到二軍調整，以及適合那個守位等等，如果陳聖平能扛下游擊重任，明年傷癒歸隊的林靖凱，就可以回到他最擅長的二壘。

統一第6指名的投手高塩將樹被視為另一名即戰力球員，可望補強牛棚。蘇泰安表示，和高塩也積極洽談中，可望在近日內敲定合約。

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