台鋼懂得吸粉 上半季主場場均破7千人

台鋼昨上半季最終戰，雖是週一補賽日，仍有5828人進場，上半季主場場均票房破7千人。（記者李惠洲攝）

洪總贊聲 團隊不停動腦

台鋼上半季進場人數

〔記者倪婉君／高雄報導〕即便昨是週一平日補賽，台鋼雄鷹仍規畫「年中感謝季」在澄清湖主場把上半季最後一戰氣氛炒熱，最終吸引5828人進場相挺，也讓隊史初半季的30場主場平均票房站上7千人大關；台鋼領隊劉東洋直言這樣的票房盛況「遠超乎預期」，總教練洪一中則大力「贊聲」：「台鋼團隊真的強，一直在動腦去製造話題。」

原訂目標5千人 成功超越

台鋼在今年投入一軍戰場，劉東洋在1月接受本報訪問時就說，「我們會努力讓球迷覺得台鋼的比賽，是有看點的！」還訂下主場平均票房能朝5千人邁進的目標。如今隊史「初半季」結束，劉東洋看著團隊努力爭取高雄鄉親進場獲得初步成效，也感動地說：「原本認為最大的成敗關鍵在於能否贏得高雄市民認同，這一塊算是初步有達到設定。」

請繼續往下閱讀...

台鋼不只在60場的總進場人數僅次人氣勁旅中信兄弟，季初「粒保樂園」話題發燒帶動下，主場平均票房也達7160人。劉東洋認為台鋼在球星和戰績兩部分也成「吸票」關鍵，除了塑造曾子祐、陳文杰、王柏融和魔鷹四大主要球星，還努力讓球隊維持競爭力，「雖然墊底，但勝率維持在近4成，之前也打過一波6連勝，加上比賽的品質還不差，讓支持我們的球迷不會覺得比賽是一面倒。」

60場的總進場人數

僅次兄弟

台鋼上半季1分差的比賽是6勝13敗，劉東洋也指出，下半季變成如何把1分差輸的比賽，轉成1分差勝的比賽，就是關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法