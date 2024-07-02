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瓊斯盃》吉爾貝克歸化 首披國家隊戰袍

2024/07/02 05:30

台灣男籃歸化球員吉爾貝克將首度披上國家隊戰袍，征戰瓊斯盃。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第43屆瓊斯盃籃球邀請賽即將登場，台灣男籃第3位歸化球員吉爾貝克將首度披上國家隊戰袍，與台灣藍隊的化學效應備受矚目。

 今年瓊斯盃男女組即將在新莊體育館登場，台灣藍、白共4隊分頭出擊對抗外隊。（記者王藝菘攝）

 締PLG阻攻王3連霸

身高213公分的吉爾貝克2021年加盟PLG夢想家，宰制禁區能力有目共睹，上季出賽38場、場均2.5阻攻，除締造聯盟阻攻王3連霸、也蟬聯年度防守球員。吉爾貝克昨正式與籃球協會完成合約簽署，成為Q.戴維斯、阿提諾後台灣隊第3位歸化球員，他直言新身份是莫大的榮耀，也希望藉由此次瓊斯盃與新隊友培養默契，產生良好化學效應。

 1＋1合約征戰至後年

籃協副秘書長張承中透露，吉爾貝克與籃協簽下「1＋1」合約，預料代表台灣征戰至2026年，接下來由體育署協助歸化流程進行，待內政部通過核定後，會到戶政事務所領取身分證，屆時吉爾貝克新取的中文名就能揭曉。

 男籃藍隊由義大利籍教頭圖齊領軍，他以備戰亞洲盃資格賽為目標，同時希望球員能夠在此次瓊斯盃為國家隊帶來榮耀。他認為吉爾貝克不僅能提升團隊禁區高度，更重要的是，打球非常無私、也能創造隊友得分機會。

 陳盈駿︰護框幫助球隊

31歲「台灣隊長」陳盈駿去年因傷無緣參賽，今年率隊與各國抗衡，他說，陣容經歷換血、有不少比自己年輕的隊友，有感責任更大。他昨形容吉爾貝克防守拚勁十足，亦相信他的護框能力能帶給球隊不少幫助。

 布依德開打前有望歸化

男籃白隊由桑茂森執掌兵符，日前加盟B1滋賀隊的游艾喆首度披上瓊斯盃戰袍，他期許自己能繳出最好的表現，提到由於即將旅日，未來難在台灣球迷面前獻技，會好好把握這次的機會。另一有望歸化的洋將布依德也在白隊，張承中指出，雙方已經達成一定共識，期待在瓊斯盃開打前完成簽約。

 瓊斯盃今年在新莊體育館登場，女子組7月6日至10日開戰，一共6隊，包括台灣藍、白，還有日本、菲律賓、泰國和馬來西亞，票價最便宜為200元。男子組7月13日至21日開打，除地主2隊，另有日本、菲律賓、馬來西亞、阿聯、澳洲、烏克蘭及美國，共9隊，票價最便宜為400元。

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