奧運倒數23天》「很有機會奪牌！」楊昆弼征奧信心爆棚

台灣射擊隊今年巴黎奧運取得8席資格，飛靶項目佔4席，左起為楊昆弼、林怡君、劉宛渝和李孟遠。 （記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣射擊隊今年巴黎奧運取得8席資格，不定向飛靶好手楊昆弼表示，目前狀況絕佳，對於奪牌信心滿滿。

第3次征奧的楊昆弼對奪牌充滿野心，自信表示「今年我覺得很有機會！」（記者塗建榮攝）

飛靶項目除楊昆弼外，還有不定向飛靶女將林怡君、劉宛渝，及定向飛靶李孟遠，其中劉宛渝、李孟遠都是首度參賽。

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三朝元老自認心態沉穩

25歲的楊昆弼即將迎來生涯第3次奧運，上屆東京奧運雖無緣決賽，但他在2022年世錦賽奪銅，率先拿到奧運門票，備戰時間更充裕，他透露，包含動作、槍枝、心態上都調整過一輪，目前狀態很好。

楊昆弼對奪牌充滿野心，「今年我覺得很有機會！」不少射擊選手都到40歲才奪金，年齡增長表現越成熟，他現在心態也很沉穩，希望不只是奪牌，還要朝金牌邁進。

林怡君被莊智淵刻苦感動

即將滿43歲的林怡君，生涯第5度進軍奧運，即使椎間盤突出，久站導致腳變形還得依靠特殊鞋墊調整，她仍堅持下來，不曾想過退休。

今年奧運除了林怡君，桌球老將莊智淵也已43歲，兩人過去多次一起參加亞、奧運，林怡君曾在深夜10點多還看到莊智淵在樓梯間跑步練體能，令她直呼汗顏，也想學習這種刻苦的精神。

劉宛渝、李孟遠

首次參奧有期待

台灣首位拿下定向飛靶奧運資格的李孟遠，去年杭州亞運雖因決賽被認為遲到先扣兩個泥盤，最後僅獲第5名。經過這次失利，讓他心態更加成熟、謹慎，不那麼緊張，「目標先進決賽，至於獎牌是什麼顏色，留給老天爺決定。」

上屆東奧爭取資格受挫，努力4年終於拿下奧運資格的劉宛渝表示，這4年真的很坎坷，很感謝父母的支持，尤其媽媽一路陪伴，「雖然她不會射擊，但她跟著我到處比賽，看久了也能給我技術上建議，還扮演心理諮商師的角色。」她期待這次奧運取得好成績獻給爸媽。

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