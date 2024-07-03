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奧運倒數23天》備戰僅1個月 余艾玟視為利多

2024/07/03 05:30

田家榛是第3度前進奧運。 （記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕射擊女將余艾玟6月中才遞補巴黎奧運女子10公尺空氣手槍參賽資格，前進五環殿堂固然開心，但備戰時間僅剩1個月，相當緊湊，她認為，時間短反而能更專注，享受這樣的挑戰。

余艾玟（左）6月中才遞補上巴黎奧運參賽資格，隊友劉恆妤（右）則是首度出征奧運。 （記者塗建榮攝）

時間短更能專注 享受挑戰

吳佳穎透露這次證件照是用手機拍的。 （記者塗建榮攝）

余艾玟在2012倫敦奧運以16歲之齡成為台灣史上最年輕的奧運射擊國手，里約奧運也曾在女子10公尺空氣手槍出賽。相隔8年再度取得奧運門票，她認為，經過多次國際賽洗禮，自己更成熟，「第一次奧運還是小朋友，什麼都不懂，這次再去，準備起來比較有目標，更知道要做什麼。」

余艾玟表示，2022年和老公曾到巴黎度蜜月，當時在五環標誌前拍照，也期待能再度到當地參賽，如今願望成真，她期許能穩定發揮。

劉恆妤強心臟 當成國際賽

同樣取得女子10公尺空氣手槍資格的劉恆妤，首度出征奧運非常興奮，但她想法成熟，面對大賽不易緊張成為一大優勢，「把奧運當成一般國際賽，只是換個名字而已。」她期待可以闖進決賽，最好能奪牌。

吳佳穎、田家榛 3度征奧

女子25公尺運動手槍部分，由吳佳穎和田家榛取得資格，兩人都是第3度前進奧運。

吳佳穎在東京奧運女子25公尺手槍獲得第5名，再次征奧她心態上相當平靜，「希望在比賽時把訓練內容做出來，名次就交給別人去想。」

值得一提的是，吳佳穎先前因一張甜美的證件照爆紅，這次奧運證件照又被關注，她透露，這次照片是自己用手機APP拍，對於成果還算滿意。

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