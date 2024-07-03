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傳年薪千萬 蔣淯安回家圓「夢」

2024/07/03 05:30

蔣淯安和夢想家簽下5年長約，據傳年薪達千萬元。（資料照）

和夢想家簽下5年長約

〔記者林岳甫／台北報導〕10年前，蔣淯安北上參加SBL選秀，被台啤慧眼相中開啟職籃生涯，在不被看好下，他努力提升球技成為國內籃壇頂尖後衛，昨天他和夢想家簽下5年長約，據傳年薪達千萬元，將結束北漂生活回到家鄉台中打拚。

即使高中就打出名堂，並助台體大奪下UBA公開一級冠軍，但身高僅174公分的蔣淯安條件並不出色，他一度暫別籃球，全心全意準備教師檢定，透過半年實習及努力念書，最後也通過教師檢定考。

回台中打拚 想多陪家人

蔣淯安坦言，當年帶著行李北上參加選秀充滿不安，「心想會不會落選？我的夢想是否就此結束了？」直到被台啤挑中，心中大石頭才放下，但外界質疑聲浪從未停過，很多人斷定他應該撐不了多久就會在SBL消失。

蔣淯安憑藉著努力站穩腳步，一路幫助台啤打下3座SBL冠軍，上季也率桃園雲豹制霸T1聯盟拿下首冠，迄今戶籍仍留在台中的他說：「離鄉背井10年，我決定回家，回到培育我長大的中部，也能有更多時間陪2個小孩及家人，希望幫助夢想家獲得更好的成績並打下總冠軍。」

另外，台新戰神昨同意林秉聖行使合約中的旅外條款，他將參加中國CBA選秀，若順利進軍CBA，與戰神的合約將暫停，之後歸國再履行合約。

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