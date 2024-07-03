8外籍生控職籃新聯盟 選秀「排外」粗暴

包括政大外籍生莫巴耶（中，資料照）在內，共8位外籍生聯合發聲明，指職籃新聯盟選秀拒外籍生的決定粗暴。

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職籃新聯盟籌備會前天公告聯合選秀會將在7月15日舉行，卻粗暴地阻擋「外藉生」，包括政大莫巴耶在內的8位外籍生昨天也共同發表聲明，希望能正視他們的工作權，他們今天也將現身在台灣藝大登場的聯合體能測試會。

聯合發聲明 在台打球夢碎

政大莫巴耶、杜拉米、健行科大哈特威克、宏國德霖的奧斯曼、輔大凱德爾、萬能科大盧卡、虎尾科大馬克斯、文化大學阿美，昨聯合發聲明，「我們是外籍生，跨海來台打球，認真努力追求實現籃球夢。真的沒想過，竟然在體測會前兩天被告知被拒絕在新聯盟聯合選秀大門外。」

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新聯盟籌備會以「此階段外籍生制度無法有效提升國際競爭實力」為由，取消外籍生參加選秀資格，讓外籍生很受傷，直言這種說法毫無根據更難以服人，甚至指出決策「既粗暴、又粗糙」，也可能涉及到嚴重的「歧視」議題。

外籍生表示，「我們的聲音可能很微弱，但希望在重視多元價值的台灣，只是熱愛打籃球、努力爭取機會的外籍生，也有被聽見、被理解的機會。」

UBA教練感震驚

「對外生不公平」

UBA教練對外籍生被拒絕參加選秀都感到錯愕，陳子威也表示「大失所望」。另有教練指出，「球團老闆們可能沒想過這個決定對基層籃球有多大影響，對這8位外籍生更是不公平，台灣籃壇一直以來缺少長久的制度，每次說變就變，讓人無所適從！」

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