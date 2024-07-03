悍將最穩投手 承諾這季投好投滿

悍將洋投羅戈先發7局僅失1分，本季累計91K躍居三振王。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將羅戈和樂天桃猿陳鴻文昨在上半季最後一戰演出投手戰，最終先發7局只失1分的羅戈率隊以2：1力克樂天，富邦拿下3連勝，最近6戰5勝。

羅戈第4度站上MVP舞台，與老婆一同分享喜悅。（記者王藝菘攝）

富邦上半季勝率雖未達5成，1分差的比賽和延長賽的勝率都很高。總教練陳金鋒表示，投手和守備都很穩定，才能在比數接近的比賽中勝出，只是有些得分機會沒有把握，下半季繼續努力。

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悍將捕手豊暐4局下敲出勝利打點。（記者王藝菘攝）

上半季終戰

羅戈優質第5勝

羅戈只被擊出4支安打，投出6次三振，雖然前2局被擊出3支安打，4局起完全壓制樂天打擊，連5場投出優質先發內容，拿下第5勝。

陳鴻文繼2022年5月21日再度投滿6局，被擊出7支安打失2分，也投出6K，可惜未獲得火力支援，吞下本季第3敗。

羅戈91K躍居第1，超越統一獅勝騎士的89K，防禦率1.83排名第3。陳金鋒表示，羅戈的確是全隊最穩定的投手，給球隊很多贏球的機會。

不過，富邦球迷也擔心羅戈投得太好被挖角，羅戈表示，他是富邦的一員，並肯定說出：「我會在富邦待到球季結束。」

失敗的跑壘

靠豊暐勝打扳回

富邦前2局0：1落後，第3局劉俊豪、周佳樂和葉子霆連續安打追平，2出局後董子恩再安打，周佳樂雖跑回本壘，但踩到本壘板之前，葉子霆跑過二壘後回壘不及被觸殺出局，得分不算，所幸第4局陳真、豊暐安打攻下超前分，沒有讓這個跑壘釀成憾事。

陳金鋒表示，這是經驗和態度的問題，不是失誤的跑壘，是失敗的跑壘，若搶壘出局都可以接受，但這應該是安全上壘沒有問題，分數也應該拿下來，卻跑出這樣的結果，要好好檢討。

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