悍將下半季高「張」力 場均7000人有影

悍將經營新莊球場有成，上半季主場場均票房6817人。 （記者王藝菘攝）

上半季6817人 隊史新高

富邦悍將歷年主場票房

〔記者徐正揚／新北報導〕中職2024年上半季於昨天結束，富邦悍將今年主場平均觀眾6817人，已經創下富邦接手球隊以來的單季新高，由於大本營新莊有雄厚的基本盤支撐，下半季又有張育成、張奕加入的強力題材，很有機會締造單季主場平均破7000人的隊史新猷。

富邦在前身俊國熊、興農牛、義大犀牛3個階段，單季主場平均最多觀眾各是俊國1993年4796人、興農2005年4639人、義大2013年6864人，今年打完上半季場均6817人是隊史單季次高，在今年「攻蛋」的5支球隊中雖是唯一低於7000人的球隊，由於差距不到200人非常有限，可望在張育成加盟效應拉抬下一舉跨越。

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排除新軍台鋼雄鷹與「大巨蛋紅利」，各隊主場僅統一在台南、富邦在新莊沒有衰退，富邦自2018年進駐新莊以來，扣除受疫情影響的2020-21年，已站穩場均5000人的基本盤，即使今年兩度強碰雙北三地開打、都有中信兄弟在大巨蛋狂吸人潮，新莊在4月3至4日、6月15至16日這2個週末仍能開出場均逾8500、6200人的亮麗成績。

富邦球團表示，多年來致力打造新莊主場看球氛圍，上半季主場票房受球迷熱情支持，已創下歷年最高紀錄，下半季主場門票會員優先購票階段較上半季成長超過5成，在選秀會選入張育成、張奕等好手後，下半季新莊主場假日熱區門票已售出8成，全年票房有望再創新高。

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