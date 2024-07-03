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張奕合約洽談中 搶先打卡新莊

2024/07/03 05:30

準悍將投手張奕昨到新莊球場拜訪球隊。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將第2指名的投手張奕，雖然合約還在洽談中，昨天提前到新莊球場和球隊打招呼，張奕也期待下週可以在一軍出賽，對於「扛票房」的問題，張奕笑說：「這個要交給張育成吧。」

張奕表示，富邦隊友當中，和國小、國中都是同學的李宗賢最熟，王勝偉、江少慶和張進德則是2019年世界12強賽隊友，也用新人的心情請大家多多指教。

簽約後到一軍隨隊

張奕上一次二軍出賽是6月22日，他表示，之後忙著選秀的事情，沒有很完整的訓練，希望盡快敲定合約，再經過一星期的調整，下週可以出賽，雖然球隊沒有告知一軍或二軍出發，但是通知他簽約後到一軍隨隊，大概知道球隊的意思。

張奕表示，台灣打者很會打直球，對於變化球的對應和日本打者也沒有差太多，這半年來不斷加強觀察打者，調整投球策略，也做了很多新的嚐試，包括用美式的訓練去準備先發，雖然結果不是很好，但是沒有嚐試就沒有辦法知道什麼是最適合自己的方式。

張奕表示，之前也做過意象訓練，模擬對上一軍打者要怎麼投，很期待看看真實的成果，不過，國中畢業就到日本，對台灣的飲食和天氣都要重新適應，尤其最近天氣非常炎熱，好幾次投到快抽筋，要加強調適才行。

至於，狀元張育成昨天也po文指出，目前正在費城打擊訓練，全家開始打包準備返台，富邦悍將選秀前兩「張」即戰力，將為球隊下半季挹注強大戰力。

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