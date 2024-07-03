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雄鷹土投練膽 第一個半季繳學費

2024/07/03 05:30

台鋼雄鷹以23勝37敗結束第1個半季。（資料照）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹第1個半季以23勝37敗在聯盟墊底，投、打兩端曝露出表現起伏、得點圈攻擊不佳的缺點，但投手教練蕭任汶認為這是年輕投手必經的過程，打擊教練路易士也看好打線下半季會愈打愈好。

台鋼上半季歷經7連敗、6連敗，上月30日在桃園也才中止5連敗，蕭任汶認為，能為球隊止住連敗的投手施子謙、陳柏清，都是關鍵人物。

年輕投手表現起伏

對於年輕投手表現起伏，蕭任汶認為在預料內，也歸納出問題點在下半季開打前進行檢討，「像是膽識就很重要，畢竟之前在二軍的觀眾寥寥無幾，他們到底是畏懼打者，還是被現場音量震懾住，都必須釐清。」

小野寺賢人因右手肘韌帶撕裂提前報銷後，台鋼加緊物色新洋投，下半季確定在先發輪值內洋投只剩哈瑪星和後勁，但蕭任汶不認為是壞事，反而給了本土投手機會。牛棚部分，台鋼將讓前年第2指名投手伍祐城轉型中繼，評估短局數投球較能讓他發揮威力。

打線得點圈打擊率 拉尾盤

路易士認為打者在上半季吸取到不錯經驗，除了擊球更有力量，也更有耐心，上半季一度低迷的得點圈打擊率也提升到2成66。

上半季讓路易士印象深刻的新秀包括曾子祐和王博玄，他認為曾子祐在應對具大聯盟或3A資歷的洋投時都沒有問題，且對王博玄每天都認真訓練，且加入自己思考的打擊態度讚譽有加。而陳文杰從開季不振到後來愈打愈好，也讓人眼睛一亮。

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