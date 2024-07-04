體測會各有盤算 江均、陳力生帳面有戲

江均（左）是去年杭州亞運3對3金牌成員，昨在體測會拿下全隊最高的10分。

（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕PLG與T1即將在7月15日共同舉辦選秀，昨先在台灣藝術大學進行聯合體能測試會，報名的好手透過實戰盼博得各球團的青睞。

國體大陳力生在對抗賽中保留實力，只得2分，他也將投入中國CBA選秀。

（記者陳志曲攝）

41人參加沒陳將双

T1與PLG的教頭及球團董事長，昨坐在場邊觀察體測會球員表現。

（記者陳志曲攝）

江均10分搶眼

體測會共41人參加，上午第一階段為體能與投籃測驗、下午則進行五對五對抗實戰及學長學弟對抗賽，世新大學狀元熱門陳將双因家中有事缺席，另一呼聲極高的人選健行科大蔡宸綱則因傷未參加測試。

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輔大191公分前鋒江均是去年杭州亞運3對3籃球金牌成員，昨在與學長的對抗賽拿下全隊最高的10分、率領學弟隊以52：46獲勝。

江均指出，在對抗賽有把實力發揮出來，也不會害怕與學長進行身體對抗。對於選秀會，他表示，順位固然重要，但也希望能在未來的球隊有穩定上場的空間，「把自己準備好最重要。」

陳力生僅拿2分

也將參加CBA選秀

來自國體大的陳力生也是備受期待的新秀，昨對抗賽只進帳2分，他坦言，接下來將參加瓊斯盃邀請賽，目前正在集訓，因此昨有所保留，以不受傷為主。

陳力生兩聯盟選秀都有報名，他認為聯盟合併與否其實對他並沒有太大差別，現階段仍不排斥前往中國發展，也會投入CBA選秀，就看屆時與指名自己的球團能否達成共識。

目前11支球團決定依照兩聯盟原有選秀順位共同選秀，在同一輪擁有相同順位的球隊，將以選秀會現場抽籤方式決定選秀順序，因此狀元籤歸屬未知，各球團昨除觀察潛力新秀的身體條件與技術，球風是否適合體系也是重點。

T1冠軍雲豹營運長顏行書表示，球隊正進入重組狀態，會圍繞林信寬、高錦瑋兩位好手進行補強。

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