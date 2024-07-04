自由日日Shoot》終止外籍生選秀 2隊批手法太粗暴

許晉哲（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1聯盟將合併為台灣新職籃聯盟，昨舉行聯合新秀體測會。不過，體測會前兩天卻突然宣布本季起停止外籍生參加選秀，引爆爭議，還出現新聯盟籌備會和球隊面對外籍生議題各說各話，顯示出聯盟合併尚有許多問題待解決。

新職籃聯盟日前倉促宣布本季起停止外籍生參加選秀，以政大外籍生莫巴耶（前排中）為首的外籍生，昨出席體測會表達不滿。（記者陳志曲攝）

外籍生現身表態

PLG外籍生球員表現

留台非乞討工作

PLG、T1將於7月15日進行2024年聯合選秀會，不過外籍生無法再透過選秀加盟職籃。政大外籍生莫巴耶昨失望地表示，希望能獲得公平競爭、被選擇的權利，而不是乞討一個工作機會，「我們是因為喜歡台灣才留在這裡，台灣有很多很棒的本土球員，我們的加入能帶來刺激，也想幫助台灣籃球。」

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終止外籍生選秀的決定相當倉促，新聯盟籌備會雖強調是11支球隊同意此決策，但富邦勇士總教練許晉哲、高雄鋼鐵人球團昨卻表示，球隊並沒有同意，認為籌備會過於草率、魯莽。

籌備會發言人張樹人強調，當時確實有一家家球團詢問，沒人提出反對意見，通常都是意見相左時才會投票表決，但他也不諱言，未來需要一個明確的投票方式、形成決議的機制。

勇士、鋼鐵人挺外籍生

籌備會將尋替代方案

究竟是否該廢除外籍生制度？許晉哲、鋼鐵人總經理高景炎都點出外籍生存在優點。鋼鐵人陣中外籍生丹尼爾本季拿下新人王，高景炎為他抱屈，「他很努力、認真，是很棒的年輕人，從那麼遠的地方來打球，就是希望加入台灣職籃，不少球員是為了家人而打球，但現在快速做出這決定，不是很人性化。」

許晉哲認為，聯盟要修正外籍生制度需要緩衝期，體測前兩天才宣布過於草率。他分析，外籍生的存在可望為國家隊帶來幫助，包含台啤雲豹的阿拉薩、政大的莫巴耶，丹尼爾，皆有意願歸化和條件，能讓國家隊人手更充足，「像日本有不少歸化球員，能因應本土球員陣容不同來調整。」

面對輿論壓力，張樹人表示，週五會再邀集11隊開會，針對外籍生是否選秀等配套進行討論，若不參與選秀，是否有其他替代方案，暫時保留一個空間。

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