台將暌違8年 李灝宇入選未來之星賽

李灝宇入選7月14日的未來之星賽。（取自悍創運動經紀臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟明星賽中旬登場，台灣時間前晚公布未來之星明星賽（All-Star Futures Game）名單，老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇入選世界隊，8年來第1個入選的台灣球員，幾小時後，李灝宇對守護者隊2A擊出2安打，2打點，包括本季第12轟，演出慶祝行情，他有機會11月返台打世界12強賽。

歷年入選未來之星明星賽台將

老虎2A怪力男

被看好明年上大聯盟

大聯盟明星週將於本月中旬在德州阿靈頓舉行，從美聯和國聯共30隊選出未來之星，將分成美國隊和世界隊，14日先行開打未來之星賽，李灝宇將在全美觀眾前展現球技，台灣球迷也可透過轉播見證台灣怪力男的歷史性時刻。

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從1999年道奇高階1A陳金鋒開始，到今年的李灝宇，歷年共有14位台灣球員、16次入選未來之星明星賽，前13位有9人上過大聯盟，李灝宇本季出賽66場，12支全壘打已創生涯新高，打下46分打點，打擊率0.297，被球探報告評估明年上大聯盟。

李灝宇的母校平鎮高中總教練吳柏宏指出，李灝宇從小打擊爆發力就遠遠超越同年齡層的選手，但是他也知道和美國、中南美洲球員相比可能還有不足，旅美之後從飲食和訓練不斷提升身體素質，同時在接觸更多資訊和不同的訓練後，打擊的細膩度也有明顯進步，今年面對已經非常接近大聯盟的2A投手，除了打出這麼多長打，打擊率也近3成，成為更全面的打者。

有機會返台打12強賽

李灝宇去年入選亞運代表隊，但表現不盡理想，吳柏宏表示，這是李灝宇第1次參加成棒國際賽，可能求好心切反而影響表現，但也是1次很好的經驗，以他今年的成績，世界12強賽在大巨蛋應該可以看到他，期待他能夠發揮真正的實力。

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