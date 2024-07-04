龜山少棒驅韓 8月前進威廉波特

龜山少棒擊敗南韓，取得亞太區代表權。 （龜山少棒家長提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台灣小將好棒！在南韓舉行的LLB亞太區少棒與次青少棒賽昨進行冠軍戰，桃園龜山國小以3：0擊敗地主南韓，桃園新明國中則以10：0輕取日本，兩支台灣代表隊攜手奪冠取得亞太區代表權，預計8月前往美國參加世界賽。

新明國中輕取日本，8月中旬前進世界賽。（新明國中家長提供）

龜山國小預賽3：13遭南韓修理，以分組第2晉級四強賽，前天先以13：1大勝菲律賓拿到冠軍戰門票，昨賴承希先發5局，邱治愷第6局登板關門，兩人未被敲安且無失分，完美封鎖南韓打線，加上第3局邱治愷高飛犧牲打先馳得點，彭乙晏適時擊出2分打點二壘安打，最終就以3：0擊敗南韓，上演甜蜜復仇記。

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龜山少棒外野手廖宣澔賽後開心披上會旗慶祝。（龜山少棒家長提供）

去年LLB亞太區冠軍戰龜山國小不敵南韓，由於對手不符合LLB組隊原則被取消資格，由龜山遞補晉級世界賽，最終獲得季軍及最佳團隊精神獎，今年靠「真功夫」取得亞太區少棒組（Little League）代表權，參加美國時間8/14至8/25於賓州威廉波特舉行的世界賽。

新明國中也報喜

次青少棒奪冠

另一場冠軍戰新明國中首局就狂打14人次灌進8分鎖定勝局，只花1個半小時就以10：0提前5局「扣倒」日本奪冠，同樣連兩年取得亞太區次青少棒組（Junior League）代表權，8/4至8/11於密西根州的泰勒舉行世界賽。

台灣世界少棒聯盟宣布，今年台灣代表隊比賽場次已獲得授權，國內觀眾將有機會透過電視或網路收看到實況轉播，越洋為小將加油。

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