獅今晚壓軸 中職大巨蛋藍海變現

中職下半季有逾20場大巨蛋場次，人潮與錢潮效應持續發酵。

（資料照）

上半季場均近2萬人

中職大巨蛋賽事數據

營收估達4億

富邦將在7月26日迎來狀元張育成的大巨蛋首秀。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕今年中職「巨蛋元年」，上半季18戰，平均每場近2萬人，估計營收達4億，各隊都締造今年單日最高營收紀錄，大巨蛋加持下，整體票房成長逾20%，展望今開打的下半季，在張育成、吳念庭等旅外大咖刺激下，大巨蛋所匯聚的人潮、錢潮天花板，沒有極限，南霸天統一獅今天也前進大巨蛋，6隊到齊，金雞蛋讓各隊雨露均霑大豐收。

台鋼榜眼吳念庭為中職下半季話題加菜。（資料照）

大巨蛋場次包辦單日最多觀眾聯盟前10名，更全擠進前20名，其中6月15日象獅戰共32988人進場，寫下中職35年例行賽新高紀錄。大巨蛋容量比起現有洲際、澄清湖、桃園的席次，幾乎可多出2倍，加上無論下雨、炎熱天，都不影響球迷看球興致，球隊敲更多大咖助陣，賽後演唱會卡司強檔，拓展非球迷市場。

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在中職打滾30多年的千勝教頭洪一中對這顆蛋讚不絕口，形容巨蛋優勢更傳神，「台灣夏天實在有夠熱，在室外球場看球很辛苦，現在進來大巨蛋吹冷氣看球好舒服，球迷約會、聚會都可以啊，女生化妝也不會因為天熱流汗花掉。」巨蛋的魅力，讓洪總主張，台灣還是需要「第2顆蛋」，「南部台鋼、統一也許可以談如何共同經營。2隊至少破百場，營收能支持營運成本。」

安排大巨蛋主場都嚐到甜頭，富邦悍將臨時安插到大巨蛋辦3場，帶進逾5萬名球迷、約5000萬收益。巨蛋能見度最高的中信兄弟，6月中旬3連戰吸近7萬人、進帳7000萬。搶得先機並已出賽5場的味全龍，近11萬人捧場、逼近億元收入。6月底新軍台鋼雄鷹北伐2場，不受夏至酷暑、暴雨影響，坐收4200萬元，更打進北部市場。領隊劉東洋說：「成效比預期好，也有球迷從南部專程北上，讓球團相當感動。」

選秀大物加碼下半季

續衝人潮錢潮

下半季還有逾20場大巨蛋場次，7月20、21日中職明星賽挑戰明星賽史上最高票房外，7月26至28日，富邦悍將主場迎來狀元張育成大巨蛋首秀，對決台鋼榜眼吳念庭。中信兄弟8月3日邀南韓籍重量級嘉賓泫雅開唱，至少開放3萬席位。而季末潘威倫、周思齊兩位球星引退賽，也都在大巨蛋謝幕，接下來季後挑戰賽、台灣大賽勢必都有機會攻蛋，「巨蛋效應」滾出「十億錢潮、百萬人潮」，應可期待。

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