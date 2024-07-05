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下半季5大話題 悍將先贏版面

2024/07/05 05:30

張奕（右，資料照，中央社）

■記者羅志朋

統一獅上半季封王。（資料照）

一、選秀聲量驚人

林子偉（資料照）

富邦盼換取首冠

富邦悍將自2017年進軍中職以來，僅2019年打進季後賽，上週選秀指名張育成與前旅日投手張奕，下半季「雙張」加入戰力大幅提升，劍指球團史首座總冠軍。

今年上半季富邦勝率4成83居第4，落後榜首統一獅多達8場勝差，團隊打擊率2成56、場均得3.8分都在全聯盟排名B段班，先發4棒打擊率2成15、全壘打掛零皆敬陪末座，洋砲等級的張育成可望挹注團隊攻擊和4棒火力。

二、林子偉江少慶

召喚千萬年薪CP值

在張育成加盟富邦悍將後，中職千萬年薪球星多達6人再創新高，其中樂天桃猿野手林子偉和富邦悍將投手江少慶能否破繭而出，絕對是下半季一大話題。

林子偉長期因傷脫離戰線，去年季中加盟樂天至今累計打擊率2成23，上壘率和長打率都不到3成，可望回歸一軍戰線；江少慶因右手肘傷勢缺陣逾1年，最快7月底回到一軍。

三、獅稱霸上半季

想複製’18劇本

統一獅勇奪上半季冠軍，有鑑於去年上半季奪冠，下半季因調整和傷病困擾走下坡，在季後賽鎩羽而歸，總教練林岳平已表明，今年下半季每一場比賽都要拿下來。上次中職同時拿到上、下半季冠軍的球隊，已是2018年洪一中執教的Lamigo桃猿，該季桃猿順利拿下總冠軍，今年獅隊洋投戰力強大但傷兵滿營，能否複製6年前猿軍封王劇本值得關注。

四、魔鷹雄心壯志

挑戰布雷成就

本季台鋼雄鷹洋砲魔鷹狂轟猛炸，轟出傲視全聯盟的15發全壘打，打下46分打點僅次於林安可的57分打點，下半季「鷹之煙火秀」同樣令人期待。中職上次奪得個人打擊獎項的洋砲，已是2008年前統一獅的布雷，拿下全壘打和打點雙冠王。

五、2傳奇球星引退

嘟嘟求完美句點

中職兩大傳奇球星，統一獅潘威倫和中信兄弟周思齊規劃9月登上大巨蛋完成引退賽，潘威倫生涯累計史上最多的149勝，下半季全力挑戰150勝里程碑，周思齊已達成「千安百轟百盜里程碑」。

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