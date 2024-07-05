奧運倒數21天》征奧60將Ready 王冠閎確定出賽

王冠閎錯過藥檢風波落幕，確定可參加巴黎奧運。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運將於7月26日開幕，體育署昨公布台灣代表團選手及教練名單，今年共16個運動種類、60名選手取得參賽資格，體育署長鄭世忠強調，每位選手都有奪牌機會，不會刻意設定獎牌數，期許大家都能有最佳表現。

台美混血韓安齊以「推薦名額」首闖奧運，將參加女子游泳200公尺混合式。（取自韓安齊IG）

上屆東京奧運台灣68名選手出賽，共奪下2金、4銀、6銅，締造史上最佳成績，今年參賽人數雖不及東奧，但霹靂舞、輕艇競速和射擊定向飛靶都是首度拿到門票，仍有所突破。

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共參賽16項目

戴資穎最後一舞

上屆奪金的「舉重女神」郭婞淳、羽球男雙李洋／王齊麟今年將尋求衛冕，也被視為奪牌希望，羽球一姊戴資穎這次奧運也將迎來「最後一舞」，期盼一圓金牌夢。

台美混血韓安齊

游泳推薦上榜

「台灣蝶王」王冠閎先前因錯過運動禁藥賽外檢測，參賽可能受影響，但他在提交相關證據後，裁定禁賽不成立，世界運動禁藥管制組織（WADA）確認他可參加奧運；女子游泳方面，台美混血的韓安齊持「推薦名額」首闖奧運，將參加女子200公尺混合式。

選手往返均搭乘商務艙

今年奧運後勤持續升級，體育署昨表示，選手往返均搭乘商務艙，為因應選手村沒有冷氣，也租用至少50台移動式空調供選手、教練使用。

首發團射箭隊 17日啟程

此外，這次特別租賃膳食公寓、物理治療診所與運動中心，還有58名運科團隊人員協助選手，無論飲食、訓練、恢復都能獲得最好照顧。

開幕式方面，目前規劃33名選手出席，掌旗官尚未確定，但將派出男、女各1人，預計開幕前一週公布。

射箭隊預計7月17日啟程，也是奧運首發團，他們率先在25日的個人排名賽登場。台灣代表團首面獎牌可望落在柔道，楊勇緯27日將在男子60公斤級項目力拚本屆首金。

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