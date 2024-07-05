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奧運倒數21天》莊智淵6度「乒」奧 樹立障礙

2024/07/05 05:30

43歲的莊智淵今年第6度征奧。（資料照）

最資深》43歲老將 賣命拚

已有2面奧運獎牌的郭婞淳，將尋求舉重項目衛冕。（資料照）

台灣本屆奧運最資深男子選手為「桌球教父」莊智淵；女將則是射擊老將林怡君，兩人都已年過不惑。

射箭女將李彩綺是本屆60位奧運國手中年紀最幼齒的。（資料照）

43歲的莊智淵在2004年雅典奧運首度取得國手資格，最佳戰績是倫敦奧運獲得男單第4名，如今是他已連6屆登上奧運，締造後人難以超越的紀錄。

巴黎奧運台灣代表團選手名單

今天將過43歲生日的林怡君，2000年雪梨奧運首次參賽就獲得女子雙不定向飛靶第4名，今年將是她第5度進軍奧運。

（記者林岳甫）

最幼齒》未滿20歲 超強心臟

台灣代表團本屆巴黎奧運最年輕國手是桌球小將高承睿、射箭女將李彩綺，兩人都未滿20歲。

師承莊智淵的高承睿2004年12月出生，本屆將參加男單賽事，並和林昀儒、莊智淵攜手征戰男子團體賽。

2005年出生的李彩綺將和奧運4朝元老雷千瑩、高中學姊邱意晴角逐女子射箭團體賽，她也是本屆60位奧運國手中最幼齒。

（記者林岳甫）

最多牌》郭婞淳尋求衛冕

「舉重女神」郭婞淳在2012年倫敦奧運首闖五環殿堂，今年第4度參賽，她在奧運表現亮眼，里約奧運勇奪女子58公斤級銅牌，也是生涯首面奧運獎牌。

2021年東京奧運量級調整，郭婞淳仍不負眾望在59公斤級奪金，完成生涯金滿貫紀錄，累積兩面奧運獎牌，也是本屆奧運國手中最多奪牌紀錄選手，今年將尋求衛冕。（記者粘藐云）

最嬌點》34金釵女多於男

巴黎奧運講求性別平等，首次達到男、女參賽人數平衡，寫下里程碑。台灣代表團今年女性選手較多，有34人取得奧運門票，高於男子選手的26人。

今年的舉重、跆拳道和網球，台灣只有女選手拿下奧運門票，其中郭婞淳、陳玟卉、羅嘉翎都曾在奧運奪牌，仍具有競爭力；僅擊劍和霹靂舞沒有女選手取得參賽資格。（記者粘藐云）

最大團》8射手調好準星

台灣射擊隊巴黎奧運共取得8張門票，包含飛靶好手楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠，手槍選手田家榛、吳佳穎、余艾玟和劉恆妤，也是本次奧運人數最多的代表隊。

台灣射擊過去在奧運還沒有奪牌紀錄，這次有備而來，上屆東京奧運僅差1分能闖進決賽的不定向飛靶好手楊昆弼，這次狀態極佳，也被寄予奪牌厚望。

（記者粘藐云）

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