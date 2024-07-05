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溫網》艾卡拉茲衛冕路 連過2關

2024/07/05 05:30

西班牙名將艾卡拉茲，溫網次輪以直落三橫掃對手，晉級32強。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲昨在溫布頓網球錦標賽男單次輪以7：6（7：5）、6：2、6：2橫掃澳洲好手武基奇，晉級32強，續朝衛冕之路邁進。

在溫網寫下9連勝的艾卡拉茲對自己的表現感到滿意，他說，「首盤是關鍵，他嘗試關門但我成功破發，並在決勝局把握機會，第2、3盤也維持高水準內容。」他在32強將碰上美國選手蒂亞福，雙方過去2次交手各取1勝。

球王辛納力退同胞晉32強

義大利球王辛納歷經4盤激戰，7：6（7：3）、7：6（7：4）、2：6、7：6（7：4）力退2021年亞軍同胞貝雷帝尼。

英國好手拉杜卡努在女單次輪以6：1、6：2輕取比利時梅騰絲，自2021年美網封后後再度重返大滿貫32強，她將與前球王穆雷攜手出戰混雙，兩人首輪將對決阿雷瓦洛（薩爾瓦多）／張帥（中國），21歲的拉杜卡努表示，她只花了10秒就接受邀請，「穆雷就是溫網的代名詞，能與他合作是莫大的榮幸。」

「台灣一姐」謝淑薇與澳網冠軍搭檔傑林斯基榮膺混雙第7種子，首戰將遭遇尼斯（摩納哥）／舒由絲（荷蘭），詹皓晴和克羅埃西亞的多迪格名列第8種子，首場將對上地主組合威利斯／巴奈特。

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