詹皇父子檔同日「約定」 湖人美意

湖人球星詹姆斯（左）新賽季將和大兒子布朗尼同台出賽，成為熱門話題。 （資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕39歲的湖人球星詹姆斯與剛在選秀獲得指名的大兒子布朗尼昨天都與球團簽約，新賽季史無前例的父子同台未演先轟動。

可望新球季首週同台出賽

詹姆斯先前透露願意降薪讓湖人補強陣容，不過隨著K.湯普森、哈登等預期目標都落空，他也與球團以2年1.04億美元（約33.9億台幣）完成續約，第2年為球員選項、並有交易否決權。

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在續留詹姆斯後，湖人隨即宣布簽下今年選秀指名的2位新人柯奈特與布朗尼，布朗尼簽的是4年總值790萬美元（約2.59億台幣）的合約，第4年為球隊選擇權。

布朗尼有望在週日迎來夏季聯賽首秀，在對國王之戰初登場，屆時表現將受高度關注，美媒認為，他在新球季開打後僅首週會留在NBA與父親同台締造歷史，剩餘賽季應該都會待在發展聯盟。

布朗尼不畏外界檢視

從獲得湖人指名那刻就註定被外界用放大鏡檢視，布朗尼指出，雖然有很多質疑的聲浪，認為他不配獲得這個機會，但他早已習慣高壓環境，「我一輩子都在面對質疑，定能克服難關。」湖人新主帥瑞迪克則表示，他與總管佩林卡未給布朗尼任何東西，一切都是靠他自己的努力。

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