鋼鐵人列觀察名單 新聯盟改10隊成軍?

PLG鋼鐵人能否加入新聯盟，預計8日明朗。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕新聯盟籌備會昨召開會議共11隊代表出席，會議召開超過3小時，針對外籍生能否參加選秀、高雄鋼鐵人能否參賽等重大議題，僅進行意見交流，預計8日進行投票決定，屆時PLG、T1聯盟的合併之路才會更加明朗，鋼鐵人想加入新聯盟恐怕不樂觀。

財務、形象有疑義

籌備會8日定奪

PLG鋼鐵人處境尷尬，剩丹尼爾、劉承彥有合約，球團背後資金來源一直受質疑，能否順利進軍新聯盟打上問號。張樹人透露，鋼鐵人代表昨帶股權說明書、經濟部的證明文件到場說明，但T1隊伍代表對鋼鐵人財務方面並不熟，因此鋼鐵人的未來應交由PLG自行決定，只要PLG認為沒有問題，就能拿到新聯盟的參賽資格。

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據PLG高層透露，鋼鐵人未繳付PLG聯盟費用250萬元，除資金來源問題，鋼鐵人負責人另擁有球隊，並不符合PLG規章。此外，鋼鐵人前領隊陳冠豪涉嫌命人跟蹤女記者並砸車，犯後潛逃出境，年初入境才被逮捕法辦，嚴重影響PLG形象，一直是PLG頭痛問題。

PLG、T1走向合併之路，諸多問題待解，由於外籍生過去在PLG表現不算凸出，新聯盟籌備會日前以「外籍生制度無法有效提升國際競爭實力」為由，驟然拒絕政大莫巴耶、杜拉米、健行科大哈特威克、宏國德霖奧斯曼、輔大凱德爾、萬能科大盧卡、虎尾科大馬克斯、文化大學阿美，共8名外籍生參加15日聯合選秀，引起議論。

外籍生存廢問題

將採多數決

新聯盟籌備會昨重新討論外籍生制度的存廢，發言人張樹人表示，勇士總教練許晉哲以東超聯賽為例，提出不同角度討論外籍生，但會議上沒有明確決定，能否參加選秀還是得等8日投票，屆時會以「多數決」確定外籍生能否參加選秀。

兩聯盟合併期間各隊持續補強，上季T1總冠軍桃園雲豹昨簽下原屬台鋼獵鷹後衛呂濟而，填補蔣淯安離開的空缺。台新戰神簽下原鋼鐵人的陳冠全，期待他能提升球隊禁區戰力。

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