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《巴黎奧運台灣戰將／游泳》王冠閎爆紅煉心 目標不只8強

2024/07/06 05:30

韓安齊（資料照，中央社）

〔記者梁偉銘／專題報導〕巴黎奧運我國游泳男、女共兩人出擊，包括連續第2屆挑戰五環殿堂的「台灣蝶王」王冠閎，以及首度參戰的台美混血韓安齊，屆時分別在男子200公尺蝶式、女子200公尺混合式爭取佳績。

「台灣蝶王」王冠閎第2度前進奧運。（資料照）

出生於台北的王冠閎，國小三年級跟著哥哥李冠成學游泳，很快展露水感和天賦，2019年8月世界青少年錦標賽達到200蝶奧運A標，因疫情延期至2021年的東京奧運200蝶預賽，王冠閎技驚四座，挾1分54秒44再破全國紀錄，並以分組第2晉級16強，最終總排名13，雖無緣8強決賽，仍是我國近年游泳最佳戰績。

奧運台灣游泳隊

2023年成都世大運，王冠閎200蝶摘銀；同年9月杭州亞運1分54秒53再度鍍銀，並終結台灣游泳25年來獎牌荒。22歲的王冠閎，靠著自身堅持努力，逐漸在國際舞台嶄露頭角，尤其歷經上屆東奧處女秀洗禮，去年全大運再達奧運A標的「台灣蝶王」，期許揮別日前賽外錯過禁藥檢測的風波，巴黎奧運再接再厲，成為台灣史上首位游進8強甚至奪牌的選手。

「我習慣面對壓力和挑戰，也有信心超越自我極限。」外型帥氣的王冠閎，未因爆紅而迷失，反而更加冷靜成熟面對考驗，這位台灣師大學生強調，第2次挑戰奧運將更加專注，不受外界干擾，「我會提前一週到達，調整適應時差，全心投入最後訓練，享受即將到來的一切。」

女將韓安齊 登200混舞台

至於國中赴美，就讀德州大學奧斯汀分校的韓安齊，中正盃刷新女子100公尺自由式、蝶式的全國紀錄，世界水上運動總會積分為我國女將之最，獲泳協推薦名額參賽。完成兒時夢想「登上奧運殿堂」，她透露內心既期待又緊張，期盼為台灣爭光。

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