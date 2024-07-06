謝淑薇拚衛冕 女雙57分鐘開紅盤

謝淑薇（右）尋求溫網第5座女雙冠軍，首輪快拍晉級。 （資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與比利時梅騰絲初登場強勢「送蛋」，6：0、6：3再挫英國地主巴妮特／克莉絲蒂，頭號種子「台比聯軍」開胡挺進溫布頓網球錦標賽女雙32強。

4度溫網女雙封后的謝淑薇志在衛冕，她與梅騰絲也曾於2021年掄元。本屆大熱門的「台比聯軍」，面對6月伯明罕手下敗將巴妮特／克莉絲蒂，開賽勢如破竹連下8局，包括首盤逼得對手苦吞「貝果」，僅花57分鐘直落2奏捷，小薇也延續全英俱樂部女雙19連勝，「台比聯軍」將與另組東道主外卡阿普爾頓／宮崎百合子爭16強。

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詹皓晴女雙三盤開胡

詹皓晴／俄國庫德梅托娃歷經2小時三盤激戰，6：4、3：6、7：5力退美國組合克魯格／史蒂芬絲，第12種子「台俄聯軍」旗開得勝，次輪遭遇西班牙布克莎／日本日比野菜緒。

背部剛動手術的穆雷，與哥哥J .穆雷男雙首輪出擊，6：7 （6：8）、4：6不敵澳洲人馬土方凜輝／皮爾斯，大會特地舉辦歡送會，「三巨頭」加天后小威廉絲都透過影音送上祝福，足讓屆退地主老將感動流淚，「我想永遠打球，多年來網球給我許多東西。我不想停下，所以真的很難。」

中央球場大螢幕播放一段特別畫面，包括費德爾、納達爾、喬科維奇、小威都真情流露，感謝穆雷多年來付出，四大傳奇球星說：「我們很自豪能與你交手，以及和你共同出賽。我們所有人，都將永遠與你在一起。」可能巴黎奧運後退休的穆雷，溫網正是大滿貫最後一舞，37歲的他還與年輕後輩拉杜卡努攜手混雙。

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