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勇士迎來希爾德 柯瑞開外掛

2024/07/06 05:30

勇士網羅希爾德，可望大幅提升外線火力。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士射手K.湯普森轉戰獨行俠，「浪花兄弟」確定解體，灣區大軍積極重組球隊陣容，盼能重返爭冠行列。如今確定網羅31歲射手希爾德，他在過去5季投進的三分球比柯瑞還多，新版的浪花兄弟火力不容小覷。

湯普森告別灣區，令不少勇士迷傷心，但球隊沒讓大家失望，昨他們送出2031年次輪選秀權，透過先簽後換的方式網羅希爾德。他在前2年將獲得1800萬美元（約5.8億台幣）薪資，2026-27球季為300萬美元（約9729萬台幣）部分保障薪資，第4年為無保障外加球員選項。

希爾德上季分別效力溜馬和七六人，場均12.1分、3.2籃板，三分球命中率為38.6%，而他過去5季共投進1322顆三分球，為聯盟第1，柯瑞以1264顆排名第2，全聯盟最會投三分球的兩人將聯手，灣區外線火力再升級。

希爾德不只三分球神準，還是個超級鐵人。他在NBA的8個賽季中，每季都打超過70場比賽，上季還因季中轉隊，總共出賽84場，為全聯盟最多。 除了補進希爾德，勇士已網羅後衛莫爾頓、前鋒安德森，也傳出他們將追求爵士長人馬卡南，打造全新陣容。

巴黎奧運男籃資格賽方面，斯洛維尼亞昨在東契奇繳36分、11籃板、10助攻大三元帶領下，以104：78輕取紐西蘭，闖進4強，下一戰強碰「字母哥」亞德托昆波領軍的希臘。由於希臘區資格賽僅一張奧運門票，等於字母哥和東契奇只有一人能前進奧運。

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