4棒尊嚴之戰 陳俊秀大巨蛋轟啦

4棒林安可打回獅隊前3分，包括第13轟。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕因為不曾在大巨蛋打過全壘打，陳俊秀昨對統一獅6局上出棒後，不但努力往前跑還差點跌倒，結果是生涯在大巨蛋的首轟，既為月底參加明星賽全壘打大賽熱身，中信兄弟也在他5打數3安打3打點帶領下，在下半季首戰以11：5大勝統一獅，成為中職第1支在大巨蛋拿到10勝的球隊。

兄弟4棒陳俊秀（右）大巨蛋首轟就是3分砲。（記者廖振輝攝）

被林安可激到

獅隊第1指名陳聖平生涯首安出爐。（記者廖振輝攝）

回敬3分砲

中職各隊第一場大巨蛋票房

兄弟先打完3局雖以0：3落後，4局上先猛攻8人次扳平比數，5局上首次取得超前，6局上在陳俊秀3分彈帶動下鯨吞5分拉開領先，9局上岳東華也以2分彈錦上添花，連同統一林安可、邱智呈各轟1發，兩隊合計4轟改寫大巨蛋單場最多全壘打紀錄。

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陳俊秀指出，或許因為室內空調的關係，球打到外野感覺比較沒力，之前幾次覺得會過都沒出去，讓他6局上沒什麼把握。兄弟總教練平野惠一認為，陳俊秀第1個打席被三振，對方第4棒隨後擊出全壘打，感覺他很不甘心有被感染到，這是身為第4棒的責任感。

兄弟在大巨蛋10勝5敗、勝率0.667，勝場比其他5隊合計9勝還多1勝，但平野表示，在大巨蛋印象最深刻的比賽，還是上半季連續2場得8分仍被逆轉吞敗，「在第9局抓到最後1個出局以前，棒球會發生什麼事都不知道，希望選手直到最後一刻都能繃緊神經作戰。」

獅攻蛋15770人

陳聖平敲首安

昨是獅隊首次以大巨蛋為主場，有15770人進場改寫隊史主場最多觀眾人數紀錄，今年季中選秀第1輪指名的陳聖平首次在中職出賽就先發守游擊打第7棒，前3打席靜悄悄還被三振2次，直到7局下從陳琥手中擊出生涯首安。

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