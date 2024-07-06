吳念庭初先發有功 3鷹連線耗伍鐸

台鋼吳念庭生涯初先發，沒敲出安打但選到1次保送。 （記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹榜眼吳念庭昨生涯初先發打5棒，首局和3棒王柏融合力纏鬥伍鐸15球，串聯2分攻勢先馳得點，3局加碼美技守備，讓先發8局失1分的哈瑪星讚不絕口，終場台鋼以6：1賞給味全龍7連敗，下半季旗開得勝。

哈瑪星先發8局僅失1分，奪本季第4勝。（記者劉信德攝）

吳念庭在1日代打敲首安後，原本總教練洪一中考慮讓他打二軍比賽，後來留在一軍熟悉戰術配合，昨跟王柏融、魔鷹組成「前日職中心打線」，首局就讓伍鐸用了平生涯單局最多的39球。

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味全龍19歲小將劉俊緯還出考題給大前輩，3局下往三壘偷點，只見吳念庭輕鬆跑傳刺殺，以美技完成第1次守備。哈瑪星直言，這個守備很漂亮，且吳念庭還會說英文，「我滿喜歡他的！」

拚到兩度抽筋退場

賞龍7連敗

吳念庭6局上打擊就抽筋，8局二度抽筋才退場休息，洪總指出，吳念庭一直說很拍謝，但球隊本來就要給他時間調整，畢竟在日本待這麼久，也需要適應台灣氣候。

陳文杰也稱職扮演「攻擊型二棒」，單場3安猛打賞，已連5場至少雙安、連4場得分，成功串聯打擊率超過3成的曾子祐，台鋼前5棒極具破壞力。

洪總指出，陳文杰狀況越來越好，球季有很長的時間打擊率1成多，現在已超過2成7，「狀況不好時，他揮棒會猶豫，現在自信一來，出棒比較果斷。」

台鋼延續上半季滿壘77打數27支安打、打擊率高達3成51的好調，杜家明首局滿壘就擊出適時長打，本季團隊滿壘打擊率上修至3成59，傲視全聯盟。

衛冕軍味全上半季以6連敗收尾，下半季首戰僅拿1分，相隔308天吞7連敗，逼近重返中職以來最長的9連敗，而本季對戰台鋼6勝7敗，成為唯一對新軍勝率不到5成的球隊。

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