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猿10分鐘當機3次 奉送悍將超前分

2024/07/06 05:30

悍將范國宸相隔269天再開轟，單場4打點追平個人紀錄。（記者陳志曲攝）

7局上連續3失誤

猿隊一壘手廖健富（中）7局上發生傳球失誤，讓悍將陳真跑回超前分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕守備決勝負！樂天桃猿昨7局上不到10分鐘，連續發生3次失誤種下敗因，最終就以6：7不敵富邦悍將，魔神樂開季7連勝後因守備「誤」事，先發6.1局失7分僅4分責失苦吞本季首敗。

前6局結束雙方戰成4平，7局上富邦陳真率先敲安，接著王念好、李宗賢、池恩齊都先執行短打戰術，結果一壘手廖健富先後出現接、傳球失誤，三壘手梁家榮也發生接球失誤，富邦兵不血刃拿下超前分，王正棠、范國宸擊出高飛犧牲打進帳2分奠定勝基，再靠牛棚守成取勝。

富邦總教練陳金鋒表示，球隊第7到9局的牛棚戰力堅強，因此7局上只要有打者上壘，教練團就會積極下達戰術推進壘上跑者，希望能一直搶分，最後也看到好結果。

富邦隊長范國宸棒子悶了好久，4局上先掃出3分砲、本季首轟出爐，相隔269天再開轟，7局上再擊出高飛犧牲打，共計打下4分打點追平個人生涯單場紀錄，本季首度獲選單場MVP，鋒總認為，范國宸擊球初速比上半季還快，有慢慢往好的方向走。

范國宸轟3分想哭

「我快要哭了！」賽後范國宸笑說，轟出大牆壓力有釋放的感覺，今年開季打得還OK，後來愈打愈力不從心，在鋒總和打擊教練垣內哲也提點下，慢慢找到好的擊球感覺，希望能把好感覺帶到下一場。

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