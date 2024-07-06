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狀元共頻 林子偉看好張育成

2024/07/06 05:30

林子偉（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「坦白講，育成今年回來我還滿驚訝的。」林子偉認為，以張育成身手絕對還能挑戰大聯盟，不過返台發展沒有好壞對錯，只是個人選擇問題，也歡迎他回來。

張育成11日將正式加盟悍將。（富邦悍將提供）

去年選秀台鋼雄鷹以狀元籤指名林子偉，隨後透過世紀交易來到樂天桃猿，加盟近1年飽受大小傷勢所苦，表現不如預期，本季因肘傷在二軍休養1個多月，昨重返一軍，9局下代打擊出高飛犧牲打，進帳1分打點。張育成則是今年富邦悍將的狀元郎，兩人都具大聯盟資歷，林子偉給他的建議非常實際，「身體健康是最重要的。」

富邦網羅張育成等於多一名洋砲，大大提升團隊攻擊火力，和台鋼洋砲魔鷹相較，林子偉指出，魔鷹速度較慢，只能守一壘，張育成力量和魔鷹相當，但速度快，內野4個位置都能守，身手更全面，「雖然棒球不是靠一個人打的，不過育成或許能帶給富邦很大的影響。」

富邦球團昨宣布11日為張育成舉行加盟記者會，屆時將公布球衣背號和合約內容，12日新莊主場將是「國防部長首秀」，預計擔任先發4棒游擊手，但總教練陳金鋒強調，不清楚目前張育成身體和實戰狀況，還是要等看到人再做安排。

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