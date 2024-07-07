瓊斯盃》13記三分彈轟菲 台灣白搶先開胡

台灣白陳昱潔（左）首度參加瓊斯盃就繳出全隊最高13分，領軍擊敗菲律賓。（籃協提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃女子組賽事昨在新莊體育館點燃戰火，台灣白隊昨轟出13記三分彈，以73：60擊敗菲律賓，成功開胡。

台灣白隊此次由T1聯盟會長錢薇娟擔任主帥，集結老中青三代球員，由擁有旅外資歷的黃凡珊、黃品蓁、劉希曄，帶領WSBL中生代及UBA新生代球員參戰。錢薇娟指出，由於這次是藍隊先選完球員才輪到白隊，雖然組隊遇到一點困難，但對於首戰表現感到滿意。

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陳昱潔13分

首秀全隊最高

台灣白隊昨不僅外線火力充沛、進攻也相當流暢，團隊傳出27次助攻，遠勝菲律賓的8次，杭州亞運3X3代表隊成員、來自台師大的陳昱潔首度參加瓊斯盃就繳出全隊最高13分，她表示，這兩週集訓過程在學姐帶領下收穫良多。

34歲的台元資深好手黃品蓁昨攻下5分、4籃板，她透露，原本要婉拒此次瓊斯盃，但錢薇娟希望能夠傳承經驗，剛好自己也有意退休，在白隊能有教學的機會。

手感當機 台灣藍輸日

台灣藍隊此次由邱啟益領軍，以WSBL球員為主體，包括世大運國手彭曉彤、林蝶，還有旅外好手林育庭、彭詩晴。昨面對衛冕軍日本隊手感不佳，終場以46：97慘敗，全隊最佳為韓雅恩13分最佳。

歸化卡關 布依德除名

另外，原預計成為繼吉爾貝克後第二位歸化球員的布依德，開打前卻悄悄從官網台灣男籃白隊名單消失。籃協副秘書長張承中指出，由於體育署遲遲沒開「綠燈」，因此無法啟動歸化程序，他在瓊斯盃亮相機率不高。

張承中提到，布依德身手全面、配合度也高，若錯過這次機會，未來成案機率會更低。

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