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溫網》三巨頭接班人 辛納、小艾晉16

2024/07/07 05:30

新科球王辛納昨輕鬆晉級溫網男單16強。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被譽為網壇「三巨頭」接班人的辛納、艾卡拉茲，昨都順利晉級溫布頓網球錦標賽男單16強。

新科球王辛納歷經前2輪4盤激戰，狀態提升，儘管中央球場因下雨關閉頂棚，強大發球和底線精準打法未受影響，6：1、6：4、6：2輕取塞爾維亞的凱柯曼諾維奇，連續第3年躋身16強，也趕在當地晚間11點宵禁前收工。

「要與小草交朋友。」去年首闖溫網4強的辛納，透露教練團成員卡希爾提供的綠茵作戰計畫，「他總是告訴我，要善待草地，正面的事情就會發生。」

艾卡拉茲逆轉蒂亞福

西班牙衛冕者艾卡拉茲歷經3小時50分鐘鏖戰，以5：7、6：2、4：6、7：6（7：2）、6：2逆轉美國悍將蒂亞福，延續溫網跨季10連勝，也把大滿貫5盤戰績提升至12勝1負。自2022年美網4強5盤大戰再挫勁敵，艾卡拉茲有感而發，「我在第4盤遭遇困難，但心想，好吧！再打1球，告訴自己必須爭取，只要再度過難關，就能更茁壯成長。」

拉杜卡努隔3年返16強

2021年美網爆冷封后的英國女將拉杜卡努，本屆溫網東山再起，6：2、6：3扳倒希臘第9種子莎卡莉，相隔3年重返女單16強，下一輪將對上紐西蘭黑馬孫璐璐。

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