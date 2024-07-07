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《巴黎奧運台灣戰將／輕艇》輕艇3勇將 苦練不留憾

2024/07/07 05:30

吳少璿（取自臉書）

記者吳孟儒／專題報導

賴冠傑（資料照，中央社）

台灣在巴黎奧運輕艇項目共3人參賽，寫下歷年最多，包括女子激流K1張筑涵、男子激流K1吳少璿，及男子競速C艇1000公尺賴冠傑。

張筑涵（取自臉書）

張筑涵連兩屆闖奧運

輕艇分為激流標竿與靜水競速，靜水在不會流動的直線賽道，比划船速度；激流則會設置逆流及順流標竿，不只考驗體能，還有對水流的判斷，可看之處為操艇技巧。

輕艇在台灣並不熱門，張筑涵在小學因緣際會接觸，國一才正式投入訓練，一度因翻船吃水想放棄，經由教練提點才掌握水流技巧，在各式水道表現游刃有餘，並在國際賽闖出佳績，去年杭州亞運更一舉摘金。

上屆東京奧運張筑涵是唯一參賽的輕艇激流選手，今年她再創歷史，成為台灣輕艇連兩屆闖進奧運的第一人，且這次還要和表弟吳少璿一起參賽，她笑說：「我們家也太厲害，兩個都去比奧運！」

吳少璿水道闖出一片天

吳少璿因為張筑涵才接觸輕艇，起初他還因為集訓要離家而抗拒，最後還是克服各種難題，在水道上闖出一片天，杭州亞運拿下銅牌，今年首次進軍奧運，希望能展現苦練成果，不留遺憾。

賴冠傑延續亡母約定

賴冠傑一開始是練鉛球、鐵餅，因身材條件出色改加入輕艇隊，雖因母親逝世讓他大受打擊，多次興起放棄念頭，但他在國際舞台證明自己，完成和媽媽的約定，杭州亞運輕艇靜水競速為台灣拿下首金，如今更成為首位登上奧運的台灣靜水競速選手，盼在花都續寫歷史。

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