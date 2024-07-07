WTT曼谷球星挑戰賽》林昀儒、張本 今爭決賽門票

林昀儒直落三解決宇田幸矢，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT曼谷球星挑戰賽先後以直落三解決印度好手賈納那塞卡倫、日本名將宇田幸矢，挺進4強，今天將和日本「怪物少年」張本智和爭奪決賽門票。

世界排名第7的林昀儒狀況調整得不錯，昨兩戰1局未失，反觀上週在突尼斯挑戰賽包辦男單、男雙及混雙3座冠軍的張本智和，昨對上隊友篠塚大登、南韓林鍾勳都苦戰5局才驚險過關。

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林昀儒生涯和張本在國際賽交手5次，僅在去年法蘭克福冠軍賽拿下勝利，今年在世界團體錦標賽及重慶冠軍賽都吞下敗仗，今天這場對決也被視為巴黎奧運前哨站。

男雙方面，首度闖進決賽的「師徒檔」莊智淵╱高承睿兩度在局數領先下被扳平，最終以2：3遭日本「神童組合」張本智和╱松島輝空逆轉，屈居亞軍，張本和松島則繼突尼斯挑戰賽之後，連兩站奪冠。

不敵神童組合 我師徒「銀」恨

世界排名41的莊智淵在男單16強賽以3：1逆轉印度黑馬沙赫，但在8強戰關鍵第4局錯失1個賽末點，最後以2：3遭世界排名25的南韓名將安宰賢逆轉，吞下對戰3連敗。廖振珽在8強賽也以1:3敗給中國名將林高遠，驚奇之旅畫下句點。

女單方面，唯一打進8強的台灣一姐鄭怡靜也以1:3不敵世界排名39的南韓削球美女徐孝元，無緣晉級4強。

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