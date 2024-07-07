許基宏雙轟 兄弟攻蛋勝率0.688

大巨蛋出席率最高的兄弟，戰績11勝5敗傲視全聯盟。

（記者劉信德攝）

常客變常勝軍 大巨蛋4連勝

獅隊陳聖平生涯首打點出爐。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕許基宏昨用球棒寫歷史，締造大巨蛋史上首次單場雙響砲紀錄，其中9局上轟出逆轉兩分砲更是價值連城，獲選單場MVP，終場中信兄弟3：2氣走統一獅，在大巨蛋拿下4連勝、客場6連勝。

兄弟許基宏生涯第7次單場雙響砲，也締造大巨蛋紀錄。

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許基宏5局上先從獅隊王牌洋投勝騎士手中轟出陽春砲追平比分，9局上再砲轟獅隊守護神陳韻文，掃出超前比分的兩分砲，生涯第7次單場雙響砲，並在大巨蛋留名，他笑說，「不會刻意去想雙響砲，但希望能常常發生啦！ 」

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兄弟總教練平野惠一指出，許基宏前一場未出賽，昨因陳子豪手腕不適，讓他得以先發擔任5棒一壘手，「可能前一場沒上場，基宏心裡多少會有一些不甘心吧，這場把最好的表現拿出來，也拯救了球隊。」

智取獅守護神 許基宏MVP

許基宏表示，投手群非常努力壓制對方打者，但打線沒幫他們多打下分數，他希望能用球棒幫投手解套，很高興能開轟幫助球隊贏球，要歸功全隊到最後都沒放棄，努力拚每一球。

9局上兩出局二壘有人許基宏打擊，他說，由於第2打席開轟，當時以為陳韻文會刻意閃躲，但回頭看場邊，張志豪已準備代打曾頌恩，心想投手應該會跟他直球對決，「如果下一棒還是頌恩，我覺得韻文會投得比較閃。」

兄弟在大巨蛋戰績11勝5敗，勝率6成88傲視全聯盟，堪稱「大巨蛋王者」，平野表示，季初在這裡有幾次不甘心的回憶，後來勝多敗少當然是好事，不管在哪座球場全隊都是全力以赴。

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