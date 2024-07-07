晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

許基宏雙轟 兄弟攻蛋勝率0.688

2024/07/07 05:30

大巨蛋出席率最高的兄弟，戰績11勝5敗傲視全聯盟。
（記者劉信德攝）

常客變常勝軍 大巨蛋4連勝

獅隊陳聖平生涯首打點出爐。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕許基宏昨用球棒寫歷史，締造大巨蛋史上首次單場雙響砲紀錄，其中9局上轟出逆轉兩分砲更是價值連城，獲選單場MVP，終場中信兄弟3：2氣走統一獅，在大巨蛋拿下4連勝、客場6連勝。

兄弟許基宏生涯第7次單場雙響砲，也締造大巨蛋紀錄。
（記者劉信德攝）

許基宏5局上先從獅隊王牌洋投勝騎士手中轟出陽春砲追平比分，9局上再砲轟獅隊守護神陳韻文，掃出超前比分的兩分砲，生涯第7次單場雙響砲，並在大巨蛋留名，他笑說，「不會刻意去想雙響砲，但希望能常常發生啦！ 」

兄弟總教練平野惠一指出，許基宏前一場未出賽，昨因陳子豪手腕不適，讓他得以先發擔任5棒一壘手，「可能前一場沒上場，基宏心裡多少會有一些不甘心吧，這場把最好的表現拿出來，也拯救了球隊。」

智取獅守護神 許基宏MVP

許基宏表示，投手群非常努力壓制對方打者，但打線沒幫他們多打下分數，他希望能用球棒幫投手解套，很高興能開轟幫助球隊贏球，要歸功全隊到最後都沒放棄，努力拚每一球。

9局上兩出局二壘有人許基宏打擊，他說，由於第2打席開轟，當時以為陳韻文會刻意閃躲，但回頭看場邊，張志豪已準備代打曾頌恩，心想投手應該會跟他直球對決，「如果下一棒還是頌恩，我覺得韻文會投得比較閃。」

兄弟在大巨蛋戰績11勝5敗，勝率6成88傲視全聯盟，堪稱「大巨蛋王者」，平野表示，季初在這裡有幾次不甘心的回憶，後來勝多敗少當然是好事，不管在哪座球場全隊都是全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。