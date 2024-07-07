吉力吉撈雙響砲 龍1場得分抵7場

龍隊單場3發全壘打，終止7連敗。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍上半季擊出24發全壘打只贏富邦悍將，下半季才打2場似乎找回長程火力，吉力吉撈．鞏冠昨演出單場雙響且是連續2場開轟，劉基鴻也繼6月14日後再次開砲，味全靠兩人聯手狂炸6分以11：4擊退台鋼雄鷹，終止隊史第3長的7連敗。

龍隊吉力吉撈．鞏冠單場雙響砲，以14轟緊咬台鋼魔鷹的15轟。（記者林正堃攝）

聯手劉基鴻 終止7連敗

味全3局下靠劉基鴻2分彈先馳得點，吉力吉撈5局下、7局下連續2打席開砲，生涯第3次演出單場雙響，8局下敲安追加猛打賞，單場5分打點創生涯新高。味全自6月18日起7戰皆墨只得11分，這場一口氣就灌11分，連總教練葉君璋都笑說：「突然忘記要怎麼擊掌，因為前面幾場都沒什麼機會。」

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吉力吉撈下半季才打2場就敲3轟，本季14轟只差暫居全壘打王的魔鷹1轟，他指出，今年全壘打競爭者雖多了魔鷹，對大環境卻是好事，投打一起進步，期待張育成回來後把能力感染整個聯盟，下半季才剛開始，目標仍是球隊進季後賽、再拿1次總冠軍，「我都把自己當對手，沒去想全壘打王3連霸。」

鋼龍度過前2局都至少讓2人上壘的危機，用104球投7局無失分，繼6月7日後再拿勝投，葉君璋表示，這是鋼龍今年投得最好的1場，雖然控球在剛開賽常有不穩，但都能很快調整回來，比較意外是打下很多分數，相信選手能從這場找回好的感覺。

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