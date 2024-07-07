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杜家明選難走的路 5年打滿100場

2024/07/07 05:30

杜家明8局上打回台鋼首分。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕看到先發攻守名單第6棒一壘手寫著自己的名字，杜家明照常做著賽前準備，得知是棄投從打5年來以野手在一軍的第100場出賽，他喜出望外又感觸良多地說：「雖然比別人多繞了一段路，但我很幸運，還可以延續職棒生涯。」

杜家明在2014年中職選秀第4輪被兄弟指名，2015-16年以投手登板32場，還以19歲8個月又18天改寫台灣大賽最年輕勝投紀錄，2019年接受建議棄投從打，2020年4月30日以野手升上一軍，2021年首次以野手進入開季名單。

杜家明回憶，5年前下決定時真的很掙扎，剛好兄弟有球探看過他在學生棒球打擊，建議球隊給他機會，「畢竟在投手這條路遇到瓶頸，為了可以留在球場上，說什麼都要試看看，沒想到會有100場這一天，這只是個很小的里程碑，很多人只用1年就能達到，我只希望持續累積更多出賽。」

杜家明認為，或許他的職棒路既辛苦又曲折，換個角度去看，他比別人幸運，「還能有另一條路走，希望還在努力的學弟們，不要碰到瓶頸或低潮就放棄，還是要堅持做對的事。」

杜家明上半季出賽54場是生涯首次打滿半季，他坦承真的很累，但也非常開心，下半季希望身體健康，目標也是打滿，「進職棒已10年，還能有這麼多上場機會，我格外珍惜，真的很感謝台鋼，看今年能不能單季打100場。」

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