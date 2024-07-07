廖健富E夜沉澱 報復性猛打

猿隊廖健富開轟，只差三壘安打就完成完全打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前役單局3失誤的樂天桃猿，昨重振旗鼓再戰富邦悍將，團隊火力大爆發，終場10：3大勝，也中止富邦4連勝。

猿隊威能帝先發7.1局失3分，第8勝到手。（記者陳志曲攝）

猿隊林立、林泓育、廖健富和朱育賢同場完成猛打賞，其中敲出本季第4轟、單場2打點的廖健富獲選單場MVP。富邦洋投布藍登撐滿5局，但失7分和被擊出11安都是來台單場新高。

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準完全打擊 擊潰悍將

前天猿隊單局守備「煮粥」，廖健富就發生2次失誤，昨他仍鎮守一壘，用球棒一吐悶氣。廖健富坦言，前天賽後到昨天賽前花了時間調適心情，「那個當下很對不起投手、隊友、教練和球迷。隔天到球場後，告訴自己重新來過，教練也有跟我講，要我調適心情。」

打5棒的廖健富首局接在林泓育之後敲二壘打、5局開轟，7局他是首名打者，敲一壘安打後，教練換余德龍代跑，8局打席就由余德龍接續。生涯僅敲4支三壘打的廖健富坦言，退場才知「聽牌」完全打擊，但他說：「完全沒想過，那要打很遠才有機會，還是球隊勝利跟教練調度較重要。」

猿隊先發投手威能帝帳面上被擊出11安和吞敗的布藍登相當，但他力撐7.1局僅失3分。猿隊總教練古久保健二透露，原本8局開始前有意換投，但威能帝想要續投，對他被擊出偏多安打並不在意，認為整體表現仍是好投。

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