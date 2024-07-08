獅窘遭兄弟橫掃 吃球爭議「椅」觸即發

兄弟岳政華3局上開轟，雖一度引發落點爭議，最終重播判決後仍認定是2分彈，兄弟在大巨蛋3戰系列賽橫掃統一獅。

（記者方賓照攝）

岳政華開轟落點引爭議

大巨蛋白色座椅出現「吃球」狀況，獅隊總教練林岳平（中）不滿判決，抗議許久。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟在台北大巨蛋越轟越上手，「核彈頭」岳政華3局上逮中古林睿煬的火球，擊出剛好越過右外野大牆的全壘打，雖然一度引爆白色座椅「吃球」的落點判斷爭議，重播判決後仍認定是2分彈，最終中信就以2：1力退統一獅，成為史上首支在大巨蛋3戰系列賽橫掃對手的球隊。

古林7局飆7K

前12場最多K土投

古林睿煬昨投7局飆7次三振，以88K打破2004年林英傑前12場最多K土投的紀錄，唯一敗筆就在3局，對岳政華投出的第1顆速球就被逮中，球打在全壘打牆上附近後彈回場內，岳政華起初也先停在三壘，等三壘審告知是全壘打才回到本壘，獅隊提出挑戰。

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餅總大動肝火

聯盟回應沒誤判

如果球打在黃色護墊後彈回場內，根據規則是「活球」，但由於大巨蛋座椅是令人詬病的白色系，小白球若被吃掉，恐無法明確看出落點。獅隊總教練林岳平在重播判決維持原判後大動肝火，走出休息室抗議許久，最終才被教練團帶回去。

岳政華直言，打出去的當下感覺是打到觀眾席，但也不知道有沒有打到，「看見他們（獅隊）傳回來，想說不要亂跑。」聯盟回應，「現場看確實無法清楚認定，但重播判決的回放很清楚，確實是全壘打沒問題。」

這是大巨蛋白色座椅第1次出現教頭抗議的爭議，關於球落點的視線影響，中信總教練平野惠一坦言確實有，所以椅子通常不會是白色的，「大巨蛋剛建好時就有這樣的反應，也跟選手確認過，球是否看不清楚、影響視線。」

中信先發投手克迪6.1局僅掉1分，奪下本季第2勝，王凱程、呂彥青和吳俊偉完美接力，從4局起就沒被獅隊敲安打，連續2場以1分差擊敗獅隊。平野指出，除了得2分後下個半局掉1分，其他都很完美。

中信在大巨蛋狂掃5連勝、客場7連勝，下半季開局3連勝亦是2014年以來首次，接下來考驗在明起回到洲際，中信上半季在洲際戰績是11勝14敗。平野坦言，台中也有很多觀眾進場，希望能拿下勝利。

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