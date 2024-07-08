單場4分打點 王正棠有爆點

悍將王正棠4支3、4分打點，本季第6轟出爐。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕王正棠兩度在平手時挺身而出，分別擊出全壘打、二壘安打為球隊拿回領先，富邦悍將靠他單場貢獻4分打點以6：5險勝樂天桃猿，下半季第1個系列賽就以2勝1敗告捷。王正棠的打擊率升至0.342僅次於統一獅陳傑憲，樂天終結者陳柏豪繼2022年8月23日後首次承擔敗投。

全壘打+二壘安 致勝關鍵

富邦一開賽就先馳得點，打完2局卻以1：2落後，5局上重啟攻勢，王正棠在李宗賢安打追平比數後轟出3分彈，帶動富邦單局灌進4分以5：2拿回領先，富邦打完7局雖被樂天再次扳平，9局上王正棠又建功，擊出二壘安打送回李宗賢攻下致勝分。

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王正棠自6月25日起連續6場有安打，期間兩度演出猛打賞還打下9分，擊出11支安打有8支長打且有3次單場2支長打，他表示，前2場面對洋投都才1安覺得狀況不是很好，這場擊出3安的感覺確實不錯，「樂天的打擊很強，要一直咬住，蠻難贏的，跟他們打都很累。」

本季第6轟 改寫生涯新高

王正棠本季已敲6轟，超越2021年的5轟改寫生涯單季新高，他認為，今年對失投球的掌握確實比較好，長打從數據上看好像發揮得不錯，但還是要把基本功做好，5局上打出去就覺得氣勢不錯，會順勢甩棒是因為打到的瞬間就知道是長打，「我的power其實還好，而且剛過而已。」

總教練陳金鋒指出，外野守備雖有幾個狀況，主要是天色燈光與判斷經驗，內野守備也有重要的雙殺，選手經過上半季愈來愈進步，不論攻守很多短打細節都愈做愈好，目前先發人手不是很充足，游霆崴頂替上來投5局失3分表現很好，本週能否再有先發機會要看黃保羅的調整狀況再決定。

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