瑪仕革斯重拾健康 「安」心比賽

味全瑪仕革斯開季前生了一場大病，很珍惜能重回戰場。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍上半季戰績只贏過台鋼雄鷹，下半季力求重振旗鼓，一軍陣容帶了邱辰、瑪仕革斯．俄霸律尼兩位新面孔，兩人昨同場先發都有安打表現。

邱辰適應一軍 幫弟弟打氣

邱辰是中職罕見的左投右打，龍隊總教練葉君璋昨提到，陣中右打少，而邱辰的球棒控制力不錯，希望他能夠打上來，對球隊會有幫助。

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5日下半季開打時被叫上一軍的邱辰坦言，今年在二軍表現時好時壞，近期狀況剛要好起來就正好被叫上來，「上來第一天沒下場就很緊張，隔天先發也是，這場就好一點，還是做相同準備，提前到球場，把該做的訓練完成。」

胞弟邱郡連兩年選秀失利，目前隨U23培訓隊在捷克移訓，邱辰表示有鼓勵弟弟，「畢竟準備許久落選難免失望，現階段希望他力拚國家隊正選，之後看要繼續拚職棒或到業餘，都是選項。」

瑪仕革斯則在開季前生了一場大病，他透露，因深頸部感染，掛急診才發現病況嚴重，雖不致影響生命，仍是在加護病房、普通病房各住了3天才出院。

「當時不要說想回球場了，覺得能活著、健康平安就好。」瑪仕革斯如今重回一軍戰場，也改變過去患得患失的心態，「更希望健康享受比賽。」

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