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徐若熙K掉吳念庭 破了6局坎

2024/07/08 05:30

台鋼新科榜眼吳念庭在6局上得點圈契機，遭徐若熙三振。 （記者林正堃攝）

6局無失分

味全龍徐若熙6局無失分，率隊擊敗台鋼，取得2連勝。 （記者林正堃攝）

相隔1016天優質先發

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍年輕王牌徐若熙在台灣大賽和國際賽屢繳好投，例行賽卻一度有個「6局坎」。昨面對台鋼雄鷹，徐若熙交出突破表現，以6局無失分之姿投出相隔1016天的例行賽優質先發，幫助球隊3：0擊敗台鋼，龍隊7連敗終止後取得2連勝。

徐若熙投球任內，被擊出5支安打、5次三振、僅1次四壞球保送，被擊出的安打中，其中2支是台鋼生力軍吳念庭所擊出。不過，龍隊3局下也因吳念庭返台後首次失誤、加上捕手吳明鴻捕逸，靠著劉基鴻高飛犧牲打，未敲安就先馳得點。

徐若熙面對吳念庭投得不輕鬆，但6局台鋼得點圈契機，他在關鍵時刻三振吳念庭，台鋼該半局無功而返。談到面對這位昔日西武隊「得點圈之鬼」，徐若熙說：「當作面對更高層級打者，不想多耗球數，所以投給對方打。」至於關鍵三振，徐若熙謙稱：「可能學長在抓其他球種。」

葉總誇龍之子投得聰明

龍隊總教練葉君璋說，徐若熙此役投得聰明，有「在比賽」的感覺，還透露：「他今天有多一顆不是直球的球種，投起來效果不錯。」徐若熙賽後則「解密」，說：「其實也不是新球種，就是卡特球投比較多。直球狀況比較不好，且已經一陣子了，但既然還在先發輪值內，仍要試著去調整。」

解密新球種 更犀利卡特

徐若熙僅用84球完成久違優質先發，葉總說，後援的銳歐、陳冠偉狀況不錯，當下認為後援投手戰力還夠，所以沒有安排徐若熙續投，而徐若熙若保持好狀況，之後當然有可能再投久一點。

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