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陳聖平盜壘開張 守備得補課

2024/07/08 05:30

統一獅陳聖平3下中職生涯首次盜壘成功，跑回全隊唯一分數。（記者方賓照攝）

6上出現首次守備失誤

統一獅生涯初登場 最長連續安打場次

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅陳聖平昨持續埋伏第九棒，3局敲安扮演「起爆劑」，加碼生涯首次盜壘成功，最終跑回全隊唯一分數，打擊在大巨蛋3戰系列賽都有貢獻，不過6局上也出現生涯第1次守備失誤，返台首週攻守兩端都有課題要面對。

連2天第9棒 連3場敲安

陳聖平在大巨蛋首戰肩扛七棒，後2場則調到第九棒，生涯初登場起連續3場敲安，明作客天母若能再敲安，將追平1994年羅國璋的隊史本土打者最長紀錄，陳聖平花3天就讓安打、得分、打點和盜壘都開張。

餅總：揮空率較高

獅隊總教練林岳平指出，看陳聖平如何成為前段棒次打者，目前仍排在後段棒次，主要是揮空率比較高，畢竟像他這種型態的打者，若揮空率高會少點破壞力。

陳聖平空降獅隊游擊手，守備能力是備受眾人注目焦點，昨在6局面對詹子賢的滾地球發生暴傳，生涯首次守備失誤，所幸古林睿煬化解危機，沒有造成傷害。

談到對陳聖平的第一印象，日籍一軍守備暨跑壘教練玉木朋孝認為臂力好，但腳步移動沒達到他希望的水準，「以聖平的傳球能力來看，守二壘有點可惜，守游擊對他的幫助比較大。」

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