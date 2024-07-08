瓊斯盃》女籃連輸日本逾50分 錢薇娟:新莊慘案第2樁

瓊斯盃女籃台灣白隊昨以42：94慘敗給日本，陣中球員劉希曄（上）認為，如果細節上能修正，不至於輸這麼多。（記者王藝菘攝）

藍白接連被日大學隊痛宰

〔記者粘藐云／新北報導〕前天以51分差不敵日本的台灣藍隊，昨在瓊斯盃第2戰重整旗鼓以92：60大勝泰國，首勝開胡。不過，台灣白隊昨卻以42：94慘敗給日本，連兩天台灣女籃皆輸給日本超過50分，讓白隊教練錢薇娟苦嘆是「新莊慘案第二樁」，顯示出國內女籃和世界的差距。

台灣女籃去年在澳洲雪梨舉行的亞洲盃苦吞4連敗，隊史首度被降到二級，接著杭州亞運止步8強，國際賽失去競爭力。

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台灣藍贏泰國 首勝開張

回到國內瓊斯盃，原以為能有一番作為，未料藍、白兩隊都以超過50分慘敗。錢薇娟點出台灣女籃目前問題，除了因集訓時間緊迫，國內比賽尺度用身體對抗比例太低，還有球員體能問題、科學化訓練等都得正視，「台灣女籃菁英都在這兩隊，卻打出這樣的差距，必須從訓練上開始改變。」

白隊資深球員劉希曄認為，球隊表現應該更好，「兩週訓練時間很短，但很紮實，如果細節上能修正，不至於輸這麼多。」

WCBA球員彭詩晴自2019年後，再度披上藍隊戰袍於瓊斯盃登場，昨面對泰國她僅出賽10分鐘，拿下5分、2助攻。前役慘敗給日本，她認為，日本雖只是大學隊，但她們自U18、19開始一起訓練，體系相似，問題不大。

此外，瓊斯盃開打後卻傳出女籃的出賽費、恢復設備都出現問題。日前籃協和職籃工會協商，商業性賽事，每位球員每場5000元出賽費，也得提供醫療和恢復設施。不過，日前職籃工會赴女籃白隊集訓場地時，卻發現醫療、恢復設備沒到位，昨球員證實，僅有貼紮設備，恢復器材並非全部都有。

出賽費部分，球員目前都未獲得明確答案，且眾說紛紜，有一說是男籃有、女籃沒有，另一版本是藍隊有、白隊沒有。這也顯示出，目前台灣籃球無論球員訓練或後勤都得進行通盤檢討。針對出賽費傳聞，籃協副秘書長張承中澄清，待內部確認整理好會告知大家，應以籃協公告的為主。

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