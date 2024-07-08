加拿大公開賽》打退自家人 許尹鏸／林芝昀晉決賽

加拿大羽球公開賽女雙4強賽出現「台灣內戰」，許尹鏸/林芝昀（右）獲勝搶進冠軍戰。 （資料照，高雄大師賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣組合許尹鏸／林芝昀在超級500系列加拿大羽球公開賽女雙4強，以21：13、11：21、21：19力退謝沛珊／洪恩慈，挺進冠軍戰，將與日本頭號種子岩永鈴／中西貴映爭冠。

締兩人超級500賽最佳

世界排名45的許尹鏸／林芝昀在去年8月合拍，該年在超級100高雄大師賽、超級300南韓大師賽皆闖進4強，今年波蘭國際挑戰賽打下首冠，這次在加拿大賽4強決勝局擋住自家人的追分攻勢，締造兩人在超級500賽的最佳成績。

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將與日本頭號種子爭冠

世界排名第10的日本組合岩永鈴／中西貴映，今年勇奪3座巡迴賽冠軍，且從5月馬來西亞大師賽、6月美國公開賽到本週加拿大賽，已拉出14連勝，此行要尋求連3站登頂。

許尹鏸／林芝昀與岩永鈴／中西貴映曾交手過1次，當時台灣組合直落二告負，且2局僅拿19分，這次在加拿大決賽狹路相逢，「許林配」要力拚一雪前恥。

混雙方面，許尹鏸／陳政寬以19：21、14：21不敵丹麥托夫特／麥格倫德，洪恩慈／盧明哲4：21、15：21敗給丹麥克里斯帝安森／博爾，無緣決賽。

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