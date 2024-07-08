晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運點將錄》921出生孫振 舞動正能量

2024/07/08 05:30

24歲的孫振成為我國以霹靂舞站上奧運的第一人。（資料照）

記者盧養宣／專題報導

巴黎奧運首度將霹靂舞列入正式賽事，24歲的B-Boy孫振歷經重重關卡，成為我國以霹靂舞站上奧運的第一人，今年夏天將帶著滿滿能量、用舞技讓世界看見台灣。

 孫振在1999年「921大地震」當天出生，因此將英文名字取為「Quake」，他自小好動，在鄰居影響下開始在社區跳街舞，12歲正式到舞蹈教室拜師學藝，展開習舞人生。

 孫振的母親教育方式開明，他在進入台北市立大學運動藝術學系前都在家自學、未走正規教育體制，除有更多時間鑽研熱情，舞蹈風格也多了一份自由奔放。

 孫振2017年隻身遠赴澳洲參加國際賽勇奪U18冠軍，逐漸在國際舞台嶄露頭角，2020年首度拿下台灣霹靂舞國手選拔賽年度冠軍，去年在杭州亞運止步8強，但他汲取失利經驗，持續為進軍五環殿堂努力，雖在資格賽前不慎扭傷左腳踝，導致內外韌帶都受傷，但帶傷奮戰在上海站、布達佩斯站與各國強敵一較高下，最後以積分排名第10，成功取得奧運資格。

孫振返國後到國訓中心備戰，同時養傷治療，接著7月底會到歐洲移地訓練，進行最後衝刺，期盼以最佳狀態出擊巴黎奧運，屆時全家預計都會到當地加油，將成為他在場上的最大後盾。

 從社區中庭跳進奧運殿堂，孫振有感而發表示，一路走來就像雲霄飛車一般，一直以來都以「難得活一次」為信念，面對人生第一次也可能是最後一次的奧運，會好好享受這趟奇幻旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。