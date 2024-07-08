奧運點將錄》921出生孫振 舞動正能量

24歲的孫振成為我國以霹靂舞站上奧運的第一人。（資料照）

記者盧養宣／專題報導

巴黎奧運首度將霹靂舞列入正式賽事，24歲的B-Boy孫振歷經重重關卡，成為我國以霹靂舞站上奧運的第一人，今年夏天將帶著滿滿能量、用舞技讓世界看見台灣。

孫振在1999年「921大地震」當天出生，因此將英文名字取為「Quake」，他自小好動，在鄰居影響下開始在社區跳街舞，12歲正式到舞蹈教室拜師學藝，展開習舞人生。

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孫振的母親教育方式開明，他在進入台北市立大學運動藝術學系前都在家自學、未走正規教育體制，除有更多時間鑽研熱情，舞蹈風格也多了一份自由奔放。

孫振2017年隻身遠赴澳洲參加國際賽勇奪U18冠軍，逐漸在國際舞台嶄露頭角，2020年首度拿下台灣霹靂舞國手選拔賽年度冠軍，去年在杭州亞運止步8強，但他汲取失利經驗，持續為進軍五環殿堂努力，雖在資格賽前不慎扭傷左腳踝，導致內外韌帶都受傷，但帶傷奮戰在上海站、布達佩斯站與各國強敵一較高下，最後以積分排名第10，成功取得奧運資格。

孫振返國後到國訓中心備戰，同時養傷治療，接著7月底會到歐洲移地訓練，進行最後衝刺，期盼以最佳狀態出擊巴黎奧運，屆時全家預計都會到當地加油，將成為他在場上的最大後盾。

從社區中庭跳進奧運殿堂，孫振有感而發表示，一路走來就像雲霄飛車一般，一直以來都以「難得活一次」為信念，面對人生第一次也可能是最後一次的奧運，會好好享受這趟奇幻旅程。

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